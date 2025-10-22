Інтерфакс-Україна
14:42 22.10.2025

На Миколаївщині міського голову викрили на недекларуванні понад 5,3 млн грн

Правоохоронці повідомили одному з міських голів на Миколаївщині про підозру за фактом декларування недостовірної інформації, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"За даними слідства, посадовець умисно вніс завідомо недостовірні відомості до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави за 2023 рік. У декларації не відображено об’єкт нерухомості, грошові активи та фінансові зобов’язання його дружини на загальну суму на понад 5,3 млн грн", - вказується у повідомленні.

Підозрюваному інкримінується ч. 1 ст. 366-2 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу, громадських робіт або обмеження волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

 

