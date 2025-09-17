Інтерфакс-Україна
Події
10:43 17.09.2025

СБУ затримала агентурну пару ФСБ, яка розставляла "відеопастки" у багатоповерхівках Києва

Служба безпеки України (СБУ) затримала агентурну пару ФСБ – подружжя з Полтави, яке розставляло "відеопастки" у багатоповерхівках, щоб коригувати ракетно-дронові удари по Києву в режимі онлайн, повідомила пресслужба відомства.

"Контррозвідка Служби безпеки затримала ще двох агентів ФСБ, які коригували повітряні удари РФ по Києву. Для наведення ворожих атак зловмисники встановлювали 4G-камери з віддаленим доступом для окупантів", - йдеться у повідомленні СБУ у телеграм-каналі у середу.

Повідомляється, що за допомогою відеопристроїв окупанти сподівалися відстежувати ракетно-дронові обстріли у режимі онлайн. Зокрема, рашистів цікавили координати, з яких працює українська ППО. Як встановило розслідування, переважну більшість "відеопасток" фігуранти облаштували на вікнах верхніх поверхів багатоквартирних будинків у Київській та Чернігівській областях. Для цього агенти за гроші ФСБ орендували помешкання, куди потім в’їжджали з придбаною відеоапаратурою.

За матеріалами справи, замовлення РФ виконували 22-річний полтавчанин та його 19-річна дружина, які шукали "легких заробітків" у телеграм-каналах.

Після вербування агенти "гастролювали" по різних містах північних регіонів України, де підшукували оселі поблизу військових об’єктів та критичної інфраструктури. Так, окрім квартир, фігуранти встановлювали камери біля вузлових станцій "Укрзалізниці" та магістральних колій.

Контррозвідники СБУ завчасно викрили агентурну пару і провели заходи із убезпечення відповідних локацій. На фінальному етапі спецоперації обох фігурантів затримали на гарячому, коли вони встановлювали відеокамеру в квартирі неподалік оборонного об’єкта.

Слідчі Служби безпеки повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб). Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

