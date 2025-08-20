Пошкоджено та ще не відновлено 8% освітніх закладів столиці - Кличко

Фото: https://t.me/KyivCityOfficial

У 2025 році внаслідок війни пошкоджено 80 освітніх закладів, 79 з них ще не відбудовані, повідомив мер Києва Віталій Кличко на серпневій педагогічній конференції в середу.

"Ворог продовжує бити й по школах і садках. Від початку війни загалом пошкоджені 217 закладів. Зокрема, цього року – 80. Вже відновили 138 об’єктів (64%), тривають роботи ще на 79", - повідомив Кличко.

Загалом у новому навчальному році до 979 закладів освіти столиці підуть понад 376 тис учнів, студентів і вихованців. Зокрема, до садочків – понад 64 тис дітей. У школах навчатимуться 278 тис учнів.

"В умовах війни головний пріоритет – безпека. Укриття в освітніх закладах наразі можуть вмістити майже 360 тис людей. Від початку повномасштабного вторгнення їх вмістимість у закладах збільшили на 145 тис місць. Там облаштовують резервне освітлення, джерела живлення, вентиляцію, Wi-Fi. Усі освітні установи під охороною та обладнані тривожними кнопками", - повідомив мер.

За його словами, на нові споруди подвійного призначення із захисними можливостями у 2025 році на це в бюджеті міста передбачено майже 2,9 млрд грн. До кінця року планується завершити роботи ще на 13 об’єктах.