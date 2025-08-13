Інтерфакс-Україна
Події
18:13 13.08.2025

Наступні дні та тижні можуть стати вирішальними у мирному процесі щодо України – Стубб

1 хв читати
Наступні дні та тижні можуть стати вирішальними у мирному процесі щодо України – Стубб
Фото: https://www.facebook.com/alexanderstubb/photos_by

Президент Фінляндії Александр Стубб після спільної телеконференції між президентом США Дональдом Трампом, президентом України Володимиром Зеленським та лідерами європейських країн заявив, що сторони виробили спільні позиції задля досягнення перемир'я та сталого миру.

"Відмінна зустріч з президентом США та європейськими лідерами, включаючи президента Зеленського. Спільні погляди та єдність. Ми працюємо разом над досягненням перемир'я та сталого миру. Ми підтримуємо Україну на кожному кроці. Наступні дні та тижні можуть стати вирішальними. ", - написав він в соцмережі Х.

