Міноборони запускає прямі закупівлі пікапів та квадроциклів для потреб бойових підрозділів ЗСУ

Фото: https://t.me/Denys_Smyhal/

Міністерство оборони запускає прямі закупівлі пікапів та іншої техніки для потреб бойових підрозділів ЗСУ за рішенням Ставки Верховного Головнокомандувача та на доручення президента України, повідомив міністр Денис Шмигаль.

"Тепер військові частини, які виконують бойові завдання на фронті, зможуть закуповувати вживані транспортні засоби за спрощеною процедурою. Ідеться насамперед про пікапи, а також про квадроцикли та мотоцикли", – написав він у телеграм ввечері у понеділок.

Міністр уточнив, що за результатами засідання Ставки Міноборони підготувало відповідні зміни до урядової постанови.

За словами Шмигаля, закупівлі здійснюватимуться за наявності штатно-табельної потреби в техніці максимально швидко та результативно.

Заступник голови Офісу президента Павло Паліса раніше повідомив, що питання закупівлі пікапів, квадроциклів та мотоциклів було найчастішим запитом під час останній поїздок президента Володимира Зеленського фронтом, бо ця техніка живе недовго.

"Рішення: кошти прямого фінансування бригад можна буде спрямовувати на пікапи, квадроцикли та подібну техніку; ближчим часом буде дозволено купувати як нові, так і вживані", – зазначив Паліса.

Як повідомив глава держави, запропонований новий принцип фінансування: 7 млн грн бригаді щомісяця за кожен батальйон, що веде бойові дії.