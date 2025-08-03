Зросла кількість жертв ракетного обстрілу Краматорська 31 липня

Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці в Краматорську 31 липня зросла до п'яти, повідомляє Краматорська міська рада.

Як повідомляється, начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко доповів, що кількість жертв, від обстрілу Краматорська 31 липня по багатоповерхівці, збільшилась до п'яти.

Раніше повідомлялося, що кількість загиблих внаслідок російського удару по житловому будинку у Краматорську (Донецька обл.) 31 липня зросла до чотирьох осіб, ще 13 людей зазнали поранень, повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій у неділю.