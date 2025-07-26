Інтерфакс-Україна
Події
00:35 26.07.2025

Ворожі КАБи влучили по непрацюючому підприємству в Харкові, без постраждалих - мер

1 хв читати

За попередніми даними, у Київському районі Харкова зафіксовано ворожий авіаудар по цивільному підприємству, яке вже кілька років не працює, у навколишніх житлових будинках вибиті шибки, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Інформація щодо постраждалих наразі немає", - написав Терехов у своєму телеграм-каналі

За інформацією начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, ЗС РФ вдарили  по місту 4 КАБами

Джерело: https://t.me/ihor_terekhov/2877

https://t.me/synegubov/16056

Теги: #харків #атака

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:59 26.07.2025
Двоє цивільних постраждали внаслідок нічного авіаудару по Харкову - мер

Двоє цивільних постраждали внаслідок нічного авіаудару по Харкову - мер

00:21 26.07.2025
Харків під атакою ворожих КАБів - Терехов

Харків під атакою ворожих КАБів - Терехов

23:02 25.07.2025
Третій ворожий дрон вибухнув над центром Харкова без наслідків на землі - мер

Третій ворожий дрон вибухнув над центром Харкова без наслідків на землі - мер

22:31 25.07.2025
Росіяни втретє вдарили по Київському району Харкова, наслідки уточнюються - мер

Росіяни втретє вдарили по Київському району Харкова, наслідки уточнюються - мер

21:02 25.07.2025
Росіяни вдруге вдарили по центру Харкова, даних про постраждалих немає

Росіяни вдруге вдарили по центру Харкова, даних про постраждалих немає

20:00 25.07.2025
Російський БпЛА вдарив по центру Харкова, наслідки уточнюються

Російський БпЛА вдарив по центру Харкова, наслідки уточнюються

18:28 25.07.2025
У Харкові завершені аварійно-рятувальні роботи на місці ворожого авіаудару

У Харкові завершені аварійно-рятувальні роботи на місці ворожого авіаудару

16:51 25.07.2025
Кількість постраждалих у Харкові зросла до 17-ти

Кількість постраждалих у Харкові зросла до 17-ти

15:38 25.07.2025
Інформація щодо людей під завалами у Харкові не підтвердилася

Інформація щодо людей під завалами у Харкові не підтвердилася

14:35 25.07.2025
Кількість постраждалих у Харкові зросла до 14 - ДСНС

Кількість постраждалих у Харкові зросла до 14 - ДСНС

ВАЖЛИВЕ

Шмигаль повідомив про призначення нових заступників

Посли держав G7 очікують на швидке ухвалення президентського законопроєкту про НАБУ і САП

Окупанти атакували дроном приватну автівку в Запорізькій області, загинули 2 мирних жителів

Зеленський провів наради з підготовки законодавчих рішень, які плануються реалізувати найближчим часом

Зеленський доручив готувати Технологічну Ставку по дронах

ОСТАННЄ

Сили оборони відбили з початку доби 153 ворожі атаки - Генштаб

Андрій Єрмак провів низку розмов з американськими та європейськими партнерами

PlayCity оштрафувало "Труха Україна" на 4,8 млн грн за нелегальну рекламу казино – Мінцифри

Понад 5,8 тис. і понад 9,5 тис. учасників зафіксовано в перші два дні акції проти обмеження незалежність НАБУ/САП – ОЗОН

Кабмін розподілив 271,2 млн грн субвенції на доплати вчителям

Кабмін визначив Міноборони головним розробником проектів актів з питань "Укроборонпрому"

Кабмін призначив Марчак заступником міністра економіки

Кабмін призначив Шемелинець першим заступником міністра соцполітики, і Солодку - заступником міністра

Шмигаль повідомив про призначення нових заступників

На засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача обговорювали посилення напрямку БпЛА, зокрема, дронів-перехоплювачів - Сирський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА