Ворожі КАБи влучили по непрацюючому підприємству в Харкові, без постраждалих - мер

За попередніми даними, у Київському районі Харкова зафіксовано ворожий авіаудар по цивільному підприємству, яке вже кілька років не працює, у навколишніх житлових будинках вибиті шибки, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Інформація щодо постраждалих наразі немає", - написав Терехов у своєму телеграм-каналі

За інформацією начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, ЗС РФ вдарили по місту 4 КАБами

Джерело: https://t.me/ihor_terekhov/2877

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