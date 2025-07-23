Інтерфакс-Україна
Події
10:39 23.07.2025

Рада встановила 28 липня Днем вшанування пам’яті військових та цивільних, які загинули в полоні

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Рада встановила 28 липня Днем вшанування пам’яті військових та цивільних, які загинули в полоні

Верховна Рада встановила 28 липня Днем вшанування пам’яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань, а також цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули в полоні.

Відповідну постанову №10188 народні депутати підтримали на пленарному засіданні у вівторок.

Як зазначається в пояснювальній записці до постанови, в ніч з 28 на 29 липня 2022 року російські війська здійснили терористичний акт — обстріл Волноваської виправної колонії поблизу смт Оленівка на тимчасово окупованій території Донецької області, де утримували українських військовополонених — захисників "Азовсталі" в Маріуполі. Внаслідок теракту щонайменше 53 українські захисники загинули, ще понад 130 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Теги: #день_вшанування_памяті_захисників_і_захисниць_укр

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