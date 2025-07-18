Столичний театр імені Франка провів допрем’єрний показ вистави "Калинова сопілка" за повістю Оксани Забужко

Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка у четвер, 17 липня, провів допрем’єрний показ вистави "Калинова сопілка" за однойменною повістю Оксани Забужко.Постановку здійснила режисерка Валентина Єременко-Ворожбіт, яка вже неодноразово працювала з сучасною українською драматургією.

Вистава розповідає історію родини, що змушена пройти крізь пекло втрати, шукаючи відповіді на найболючіші питання. Це драма батьків, чиє життя змінилося назавжди після того, як вони втратили обох доньок. Батьки блукають лабіринтами власних спогадів, намагаючись віднайти ту невидиму межу, що розділила їхнє минуле і нестерпне теперішнє. Чи могли вони щось змінити – у вихованні, у взаєминах, у словах і мовчанні – аби трагедія не сталася?

Прем'єра вистави відбудеться 18, 19 та 20 липня.