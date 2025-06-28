Інтерфакс-Україна
Події
15:25 28.06.2025

Спецоперація СБУ: знищено ворожий ЗГРК "Панцир-С1" та три гелікоптери

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Спецоперація СБУ: знищено ворожий ЗГРК "Панцир-С1" та три гелікоптери

Служба безпеки України завдала ще одного болючого удару окупантам, в ніч з 27 на 28 червня дрони української спецслужби атакували військовий аеродром "Кіровське" у тимчасово окупованому Криму, повідомили агентству "Інтерфакс – Україна" джерела в СБУ.

За інформацією, було нанесено вогневе ураження по місцям дислокації авіаційного компоненту, засобам протиповітряної оборони, складах зберігання боєприпасів, а також розвідувальних та ударних БпЛА ворога.

Наявні дані свідчать про знищення багатоцільових та ударних гелікоптерів Мі-8, Мі-26 та Мі-28, а також самохідного зенітного ракетно-гарматного комплексу "Панцир-С1".

Протягом ночі на ворожому аеродромі відбувалась вторинна детонація.

СБУ системно працює над зниженням спроможностей РФ завдавати авіаційно-бомбових ударів по території України. Окупанти мають усвідомлювати, що їх дороговартісна військова техніка та боєприпаси не захищені ніде: ні на лінії бойового зіткнення, ні на тимчасово окупованих територіях, ні в глибокому тилу ворога.

 

Теги: #спецоперація_сбу #згрк_панцир_с1 #аеродром_кіровське

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