Нацполіція і СБУ вкотре попереджають підлітків про загрози ворожого вербування: вас використають і спробують ліквідувати

Представники Національної поліції України та Служби безпеки провели онлайн-урок для підлітків про загрози вербування ворогом і в черговий раз закликали українську молодь не піддаватися ворожим провокаціям.

Спікер СБУ Артем Дехтяренко зазначив, що РФ під час літніх шкільних канікул намагатиметься активніше долучати підлітків до терактів і диверсій. "Так само, як і ви, російські спеслужбісти сидять в Інстаграмі, Тік-тоці та інших соцмережах і пропонують те, що на перший погляд може здаватися грою", - наголосив спікер СБУ, звертаючись до підлітків.

Він уточнив, що це може бути пропозиція грошової винагороди "за якусь невелику послугу".

"Через соцмережі вас можуть підкупити, залякати або обманути. Пообіцяють гроші, але не заплатять. І, використавши як розхідний матеріал, спробують ліквідувати", - розповів Дехтяренко.

Спікер Національної поліції України Юлія Гірдвіліс в свою чергу додала, що комп'ютерні ігри також є мережею, через яку російські спецслужби надсилають повідомлення. "Це такі нібито невинні завдання: а сфотографуй мені, будь ласка, авто, а сфотографуй, будь ласка, той чи інший об'єкт, та тобі за це нічого не буде – ти ж неповнолітній, кримінальної відповідальності не буде, а ми нікому не розкажемо", - розказала вона.

За словами Гірдвіліс, потім російські спецслужби можуть шантажувати, що розкажуть про ці дії дорослим та повідомлять в поліцію.

"Ми закликаємо не вестися на це, це маніпуляції, аби схилити вас до протиправних дій і завдати шкоди… ворог навіть ліквідовує тих, хто виконує такі завдання", - наголосила спікер Нацполіції.

"Сьогодні російські спецслужби хочуть вашими руками завдати шкоди Україні. Не ведіться на їхні хитрощі, не дозволяйте перетворити вас на зброю проти своєї Батьківщини. Бути крутим – це мати голову на плечах", - закликав підлітків абсолютний чемпіон України з боксу Олександр Усик.