У західних областях та на Вінниччині у вівторок очікуються заморозки на поверхні ґрунту

Небезпечні метеорологічні явища у вигляді нічних заморозків очікуються в Україні у вівторок вночі, повідомляє Укргідрометцентр.

"Вночі 13 травня у західних та Вінницькій областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3° (I рівень небезпечності, жовтий). Заморозки завдаватимуть шкоди квітучим плодовим деревам", - йдеться в повідомленні.

У зв'язку з цим у відповідних областях оголошений I рівень небезпечності (жовтий).