Інтерфакс-Україна
Події
13:48 12.05.2025

У західних областях та на Вінниччині у вівторок очікуються заморозки на поверхні ґрунту

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У західних областях та на Вінниччині у вівторок очікуються заморозки на поверхні ґрунту

Небезпечні метеорологічні явища у вигляді нічних заморозків очікуються в Україні у вівторок вночі, повідомляє Укргідрометцентр.

"Вночі 13 травня у західних та Вінницькій областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3° (I рівень небезпечності, жовтий). Заморозки завдаватимуть шкоди квітучим плодовим деревам", - йдеться в повідомленні.

У зв'язку з цим у відповідних областях оголошений I рівень небезпечності (жовтий).

Теги: #заморозки

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