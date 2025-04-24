Інтерфакс-Україна
Події
14:22 24.04.2025

Росія розраховувала на великий скандал вчора – Зеленський

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Росія розраховувала на великий скандал вчора – Зеленський

Росія розраховувала на великий скандал вчора, і деякі емоції лунали в медіапросторі, вважає президент України Володимир Зеленський.

"Вчора в Лондоні була зустріч. І дійсно були присутні європейські країни: Україна, Британія, Франція, Німеччина, США. Вчора була розмова. Вона закінчилась в будь-якому випадку. Вона була непроста, але конструктивна", - сказав Зеленський на спільній з президентом ПАР Сирілом Рамафоcою пресконференції за підсумками переговорів в ПАР.

За словами президента, перемовини у Лондоні закінчилися не на розбіжності, а бажанням працювати далі.

"Я впевнений, що Росія розраховувала на великий скандал вчора. І навіть деякі емоції лунали в медіапрострі. Але це все одно емоції. Росії не подобається союз навколо України, тому що Україна, якщо вона буде на самоті, для Росії є більш легкою ціллю", - зауважив Зеленський.

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