Інтерфакс-Україна
Події
09:31 16.04.2025

Російська авіація атакувала Херсон, а потім окупанти накрили з артилерії прибувших на місце удару рятувальників і комунальників – Мрочко

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Російська авіація атакувала Херсон, а потім окупанти накрили з артилерії прибувших на місце удару рятувальників і комунальників – Мрочко
Фото: https://www.facebook.com/mrochko.roman/

Росіяни у середу зранку атакували центральний район Херсона з авіації, убивши одну людину, а потім накрили з артилерії прибувших на місце удару рятувальників, соціальних працівників та комунальників, написав глава міської військової адміністрації Роман Мрочко у телеграм.

"Близько 6.30 ворожа авіація атакувала Центральний район Херсона. Під удар потрапили об'єкти соціальної інфраструктури, багатоповерхівки. Є загиблий і поранені", - зазначив він.

"Коли на місце влучань російських авіабомб прибули рятувальники, наші соціальні працівники та комунальники, окупанти накрили їх з артилерії", - повідомив Мрочко.

Він зазначив, що як тільки дозволить безпекова ситуація, розпочнеться ліквідація наслідків чергової атаки російських терористів проти мирних херсонців.

Теги: #херсон #обстріл

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