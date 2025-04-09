Інтерфакс-Україна

Події

16:42 09.04.2025

Парк евакуаційних бронеавтомобілів поповнив "Джура-ЕВАК"

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Міноборони кодифікувало та допустило до використання у Силах оборони України евакуаційний бронеавтомобіль "Джура-ЕВАК", повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки.

Як зазначили в Міноборони, "Джура-ЕВАК" виробляє українське підприємсто з багаторічним досвідом випуску бронетехніки. Евакуаційний автомобіль має потужний дизельний двигун, колісну формулу 4х4 і надійну механічну коробку передач. Для виконання завдань в умовах бездоріжжя та складного рельєфу місцевості виробник удосконалив ходову частину автомобіля, встановив посилену передню і задню підвіски, позашляхові шини, посилив гальма тощо.

Евакуаційний автомобіль має модульне компонування та вміщає шість осіб включно з водієм та супроводжуючим бойовим медиком. Його корпус має балістичний захист від куль стрілецької зброї, осколків, вибухів інженерних боєприпасів тощо.

"Джура-ЕВАК" оснащено важливими системами для транспортування поранених: має відеоспостереження, світломаскування, засоби протидії атакам ворожих БПЛА, вентиляцію, кондиціонування, систему автоматичного завантаження нош тощо.

Заступник міністра оборони Валерій Чуркін підкреслив, що у Силах оборони для евакуації поранених воїнів з поля бою наразі використовується чимало зразків різної техніки вітчизняного та іноземного виробництва: броньовані засоби на колісному шасі або гусеничній базі, всюдиходи, легкі маневрені багі та квадроцикли, роботизовані платформи. Залежно від ресурсів та бойової обстановки для евакуації поранених задіюють найбільш оптимальний вид транспорту.

Теги: #бронеавтомобіль #джура

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