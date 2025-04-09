Парк евакуаційних бронеавтомобілів поповнив "Джура-ЕВАК"

Міноборони кодифікувало та допустило до використання у Силах оборони України евакуаційний бронеавтомобіль "Джура-ЕВАК", повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки.

Як зазначили в Міноборони, "Джура-ЕВАК" виробляє українське підприємсто з багаторічним досвідом випуску бронетехніки. Евакуаційний автомобіль має потужний дизельний двигун, колісну формулу 4х4 і надійну механічну коробку передач. Для виконання завдань в умовах бездоріжжя та складного рельєфу місцевості виробник удосконалив ходову частину автомобіля, встановив посилену передню і задню підвіски, позашляхові шини, посилив гальма тощо.

Евакуаційний автомобіль має модульне компонування та вміщає шість осіб включно з водієм та супроводжуючим бойовим медиком. Його корпус має балістичний захист від куль стрілецької зброї, осколків, вибухів інженерних боєприпасів тощо.

"Джура-ЕВАК" оснащено важливими системами для транспортування поранених: має відеоспостереження, світломаскування, засоби протидії атакам ворожих БПЛА, вентиляцію, кондиціонування, систему автоматичного завантаження нош тощо.

Заступник міністра оборони Валерій Чуркін підкреслив, що у Силах оборони для евакуації поранених воїнів з поля бою наразі використовується чимало зразків різної техніки вітчизняного та іноземного виробництва: броньовані засоби на колісному шасі або гусеничній базі, всюдиходи, легкі маневрені багі та квадроцикли, роботизовані платформи. Залежно від ресурсів та бойової обстановки для евакуації поранених задіюють найбільш оптимальний вид транспорту.