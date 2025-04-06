Велика Британія і США провели випробування двигуна для гіперзвукових ракет

Фахівці США і Британії успішно випробували в Дослідницькому центрі Ленглі (штат Віргінія, США) двигун для гіперзвукових ракет, йдеться в прес-релізі британського Міноборони.

"Дослідження мають на меті отримати до 2030 року прототип технології гіперзвукової зброї в рамках програми британського Міноборони", - наголошується в заяві.

За даними Міноборони, тести тривали шість тижнів, дослідники збирали дані спостережень у режимі реального часу з метою подальшого вдосконалення моделі двигуна, зокрема збільшення його реактивної тяги.

У випробуваннях брали участь Лабораторія оборонної науки і технологій Британії, Науково-дослідна лабораторія ВПС США, компанія Gas Dynamics.

Міноборони нагадує також у пресрелізі про участь Лондона в розробці гіперзвукової зброї в рамках оборонного партнерства AUKUS (США, Британія, Австралія).