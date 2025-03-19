Асоціація міжнародних перевізників поскаржилась, що поліція і ТЦК примусово знімають водіїв з міжнародних рейсів

Фото: https://www.facebook.com/ASMAP.Ukraine/posts/pfbid02ZBpbEjgH2nFyfPBtGapr8Th225riFJWHxrbzVBDgb7WUPbY9Ghcb1wM2Khzzb2Hql

Працівники поліції і представники ТЦК та СП продовжують практику примусового зняття водіїв з міжнародних рейсів, залишаючи без догляду покинуті автівки з цінним вантажем, заявила Асоціація міжнародних перевізників України (АсМАП).

"Практика примусового зняття водіїв з транспортних засобів під час виконання міжнародних рейсів продовжується", - ідеться в повідомленні АсМАП в "Фейсбук" в четвер.

Водій перебуває на робочому місці: виконує міжнародний рейс, йому офіційно дозволено перетнути кордон, на руках всі відповідні документі (включно з військово-обліковими). В машині – вантаж, за збереження і доставку якого він несе відповідальність відповідно до міжнародних конвенцій та законодавства України. Підприємство, де він офіційно працевлаштований, має постійну адресу, ліцензію, платить податки, уклало договори і має їх виконати. Усе відповідно до чинного законодавства, сказано в повідомленні.

Попри це працівники поліції в присутності представників ТЦК та СП зупиняють водія, погрожуючи, змушують вийти з машини (або витягають силоміць). Далі – місцевий ТЦК, медогляд. Наступного дня водій вже має статус військовослужбовця і відправляється на навчальний полігон, повідомили в АсМАП.

При цьому вантажівка, в якій товар на сотні тисяч гривень, лишається покинутою на узбіччі. За збереження вантажу й порушення терміну доставки ніхто не відповідає, сказано в повідомленні.

За даними АсМАП, досі розповсюджена практика, згідно з якою водій-далекобійник повертається в Україну після виконання рейсу, а при перетині кордону дізнається, що він в розшуку.

"Кінцевий результат такий же - водій на полігоні. Завантажена вантажівка – біля пункту пропуску. Логістичні ланцюги розірвано. Замовники очікують на вантаж", - заявили в АсМАП, зазначивши, що у будь-якому варіанті перевізник позбавляється можливості виконати положення Митного кодексу України про обов’язок міжнародного автоперевізника.

"Виникає резонне питання: чи є нагальна потреба направляти водія, який проїхав сотні кілометрів, на проходження ВЛК, наприклад, у Кременці Тернопільської області, де його зупинили представники ТЦК, чи все ж таки варто дати йому можливість закінчити рейс і пройти ВЛК за місцем постійної реєстрації чи працевлаштування?", - поставили запитання АсМАП.