Мінекономіки та Міноборони ще працюють над регламентом пересування перевізників за межі області - віцепрезидент АсМАП

Інтерв'ю віцепрезидента Асоціації міжнародних автомобільних перевізників (АсМАП) Володимира Баліна агентству "Інтерфакс-Україна"

Текст: Альона Манжело



- Пане Володимире, які діють сьогодні правила виїзду за кордон для автомобілів, що стоять на обліку в ТЦК?

- Наразі усі транспортні засоби (ТЗ), які належать бізнесу, зареєстрованому як підприємства, перебувають на обліку в ТЦК. Згідно з законом "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку" (закон про мобілізацію), існує порядок виїзду транспортних засобів не тільки за кордон, але й за межі області. Наразі документ, який би його регламентував, ще не напрацьований. Тож водії їздять без жодних обмежень і міжобласними маршрутами, і за кордон. Жодних обмежень поки що не існує.



- Чи бере участь АсМАП в роботі над порядком, який регламентує пересування ТЗ за межі області?

- Поки що нас, на жаль, не залучають. Наскільки мені відомо, над цим документом зараз працюють Мінекономіки і Міноборони, але ми не долучені до процесу, і в нас ще немає інформації, на якій він стадії. В законі про мобілізацію вказано, що перевізники мають інформувати ТЦК про кожен виїзд за межі області ТЗ, що стоїть в них на обліку. Питання в тому, яким має бути порядок інформування, у яких випадках у виїзді може бути відмовлено. Усе це має бути прописано в документі, який затвердить Кабмін.



- Яка позиція АсМАП загалом щодо цього документа, що б ви хотіли, щоб в ньому було враховано?

- Для нас принципово, щоб це все відбувалося прозоро, в електронному вигляді, щоб перевізникам не доводилося возити в ТЦК папери. Впевнений, що ТЦК є чим і без нас займатися, не потрібно відволікати їхніх працівників.



- Чи всі ТЗ сьогодні, які належать перевізникам, зареєстровані в ТЦК?

- З тих, що зареєстровані на підприємствах, так. У сервісному центрі вже не можна зняти з обліку автомобіль без довідки, що він знятий з обліку в ТЦК. Таку довідку вимагають сьогодні від усіх суб'єктів господарювання. Від ФОПів поки що ні, оскільки ТЗ, які їм належать, зареєстровані на фізичних осіб. Наскільки мені відомо, робота в цьому напрямку теж ведеться, адже це передбачено законом про мобілізацію і має бути вирішено до 18 грудня.



- Яка ситуація із вилученням ТЗ для потреб ЗСУ – багато таких випадків?

- ТЦК мають план. Відповідно до нього вони мають вилучати ТЗ і передавати їх Збройним силам. Позиція АсМАП з цього приводу проста: ми маємо співпрацю з ТЦК, і в кожному регіоні вони інформують про свої потреби згідно з планом. Перевізники, аби не віддавати наявні ТЗ, скидаються коштами і купують ті і в такій кількості, які потрібно передати ЗСУ. В більшості регіонів ми саме так і працюємо.



- Наскільки це поширена практика? Скільки вже ТЗ таким чином передали на фронт?

- Ми постійно купуємо автівки для армії - і ми як асоціація, і перевізники, які є членами АсМАП. Робимо це від початку повномасштабного вторгнення. Я не маю загальних цифр, тож мені складно сказати, наскільки це масово відбувається. У будь-якому випадку перевізник має вибір: або у нього забере його авто ТЦК, або він купить те, що необхідно – сам чи з колегами, іншими перевізниками залежно від заявки, яка є в ТЦК. Якщо вона є, її треба виконувати.



- Асоціація говорила про проблему з бронюванням водіїв, дефіцит кадрів. Ситуація якось змінилася?

- Дефіцит кадрів, на жаль, є. Що стосується бронювання, то я вважаю, що суттєво вже частину спростили. Принаймні підприємства-перевізники для того, щоб отримати бронювання, мають відповідати двом критеріям, а не трьом, як було перед цим. Це плюс. Деякі обласні військові адміністрації вже привели своє розпорядження у відповідність до цих змін, чекаємо, доки це зробить решта. Також чекаємо відповідних змін до 303-го наказу Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури. Проблеми існують, але так чи інакше рухаємося.