Унаслідок атаки БпЛА загинула журналістка Тетяна Кулик та хірург Павло Іванчов

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Внаслідок влучання ударних безпілотників у житловий будинок у с. Крюківщина (Київська обл.) у ніч на середу загинули журналістка Тетяна Кулик та хірург Павло Іванчов.

Про загибель журналістки йдеться в повідомленні "Укрінформу", де вона була авторкою та ведучою проєкту "Нація непереможних".

"Унаслідок російської нічної атаки дронів у Київській області загинула журналістка "Укрінформу" Тетяна Кулик – авторка і ведуча проєкту "Нація непереможних", яка виконувала обов’язки головного редактора Головної редакції мультимедіа", - йдеться у повідомленні.

Про загибель хірурга повідомив Центр комунікацій, організаційної і редакційної роботи Національного медичного університету імені О.О.Богомольця.

"Один із безпілотників рф влучив у будинок у селі Крюківщина Київської області — домівку завідувача кафедри хірургії №3 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, професора Павла Іванчова. Як нам стало відомо з інформації сусідів, ймовірно, у момент влучання Павло Іванчов перебував вдома разом із дружиною Тетяною", - йдеться у дописі на сайті НМУ.

За інформацією НМУ, рятувальники ліквідували пожежу, на місці події тривають оперативні слідчі дії, продовжують працювати відповідні служби.

"За даними рятувальників, на місці пожежі виявлено тіло загиблого. Знайдене у будинку професора Іванчова тіло направили на судово-медичну експертизу для підтвердження особи", - зазначено у повідомленні.

Тетяна Кулик – авторка і ведуча проєкту "Нація непереможних", яка виконувала обов’язки головного редактора головної редакції мультимедіа агентства "Укрінформ". Вона була досвідченою журналісткою, також займала посаду ведучої "Центрального каналу" (КДТРК), Всесвітньої служби радіомовлення України, телеведучої Суспільного мовлення і була членкинею Національної спілки журналістів України, повідомило агентство "Укрінформ".

За даними Інституту масової інформації, Тетяна Кулик стала 98-м медійником, вбитим Росією з початку повномасштабного вторгнення. Її чоловік Павло Іванчов був провідним українським хірургом, доктором медичних і економічних наук, професором, академіком Української академії наук та заслуженим лікарем України.

Колектив агентства "Інтерфакс-Україна" висловлює щирі співчуття колегам агентства "Укрінформ" та родині Тетяни, це велика втрата для українських медіа.