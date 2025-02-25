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20:16 25.02.2025

Польща переобладнає цивільні аеропорти під військові завдання

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Цивільні аеропорти Польщі адаптують під виконання військових завдань, повідомив міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш. Його слова цитує агентство PAP.

«Необхідно більше аеропортів, використовуваних для обох цілей. Кожен аеропорт має бути якимось чином адаптований і пристосований до можливості співпраці та роботи з військовими, - заявив глава Міноборони. - Деякі польські аеропорти є цивільно-військовими, з яких найкращим прикладом є аеропорт Краків-Баліце, де розташована авіабаза і є цивільний аеропорт. Частина аеропорту імені Шопена у Варшаві також є військовим портом».

Косиняк-Камиш також підкреслив важливість аеропорту Жешув-Ясенка, через який «проходить підтримка для України».

Агентство повідомляє, що зараз тривають переговори Міноборони з Міністерством інфраструктури та розвитку щодо інших цивільних аеропортів, яких налічується 15, «удвічі більше, ніж військових».

В аеропорту Жешува триває розширення, в аеропорту Кракова тривають підготовчі процеси, в аеропортах Катовіце і Вроцлава будують вантажний хаб, а також залізничну гілку і паливні резерви, а в аеропорту Щецина планують розвивати його за подвійним призначенням - як для збільшення пасажирських авіаперевезень, так і для реагування в разі небезпеки або стихійних лих, перелічило РАР. У військовій частині можуть розміщуватися транспортні та вантажні вузли, пункти евакуації, пункти надання допомоги.

Теги: #польша

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