Економіка

15:17 11.06.2024

Міносвіти доручило навчальним закладам виконати розпорядження уряду про економію електроенергії

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Міносвіти доручило навчальним закладам виконати розпорядження уряду про економію електроенергії

Міністерство освіти і науки України доручило навчальним закладам виконати розпорядження уряду про економію електроенергії.

"З метою стабілізації роботи об'єднаної енергетичної системи України, державним підприємствам, установам, навчальним закладам та організаціям, які належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України, необхідно виконувати заходи, передбачені розпорядженням (№510 від 7 червня - ІФ-У)", - ідеться в листі міністерства відповідним підприємствам та установам.

Зокрема, згідно з розпорядженням уряду №510 від 7 червня, рекомендується до 31 грудня 2024 року забезпечити економію електричної енергії в приміщеннях шляхом припинення використання кондиціонерів повітря, зовнішнього освітлення будівель і прилеглої території.

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