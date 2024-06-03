Зв'язку між експортом е/е і відключеннями немає жодного - директор Центру досліджень енергетики

Експорт електроенергії не має жодного стосунку до погодинних відключень електроенергії, зазначив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

"Експорт е/е до її відключень не має жодного стосунку. Це або російські вкиди, або нерозбірливість споживачів. Останнім часом експорту немає і не очікується. Можуть відбуватися фізичні перетоки з одного регіону в інший через Європу, і до цього призводить пошкодження енергосистеми. Тому іноді так легше живити регіони", - сказав він на брифінгу в Медіацентрі Україна в Києві в понеділок.

Він додав, що невеликі обсяги експорту, який був іще на початку травня, базувалися на надлишках сонячної генерації.