Економіка

13:50 03.06.2024

Зв'язку між експортом е/е і відключеннями немає жодного - директор Центру досліджень енергетики

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Зв'язку між експортом е/е і відключеннями немає жодного - директор Центру досліджень енергетики

Експорт електроенергії не має жодного стосунку до погодинних відключень електроенергії, зазначив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

"Експорт е/е до її відключень не має жодного стосунку. Це або російські вкиди, або нерозбірливість споживачів. Останнім часом експорту немає і не очікується. Можуть відбуватися фізичні перетоки з одного регіону в інший через Європу, і до цього призводить пошкодження енергосистеми. Тому іноді так легше живити регіони", - сказав він на брифінгу в Медіацентрі Україна в Києві в понеділок.

Він додав, що невеликі обсяги експорту, який був іще на початку травня, базувалися на надлишках сонячної генерації.

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