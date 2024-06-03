"Укренерго" прогнозує збільшення дефіциту е/е з початком тижня

Дефіцит електроенергії зберігатиметься протягом доби понеділка і з підвищенням температури збільшуватиметься, повідомила НЕК "Укренерго".

Як зазначається в її зведенні в телеграм-каналі, для подолання дефіциту, спричиненого шістьма атаками РФ на енергооб'єкти навесні, залучають імпорт та аварійну допомогу з країн Європи. Але через масштабність пошкоджень цих заходів не вистачає для підтримання балансу в енергосистемі, тож диспетчерський центр "Укренерго" змушений вживати заходів з обмеження споживання і для промисловості, і для населення. Ліміти, як і повідомлялося в неділю, встановлено на всю добу понеділка для всіх регіонів.

Зі свого боку, посол ЄС в Україні Катаріна Матернова на фейсбук-сторінці зазначила, що Росія з урахуванням останньої атаки на енергосистему в ніч на 1 червня знищила вже 9,2 ГВт генерації України.

При цьому в ефірі "Суспільного" в неділю ввечері голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький попередив, що наступного тижня ситуація в енергосистемі України буде складнішою, ніж в останні дні травня. Причинами цього є виведення із суботи в плановий ремонт двох блоків атомних електростанцій, наслідки обстрілу об'єктів енергетики 31 травня і 1 червня, а також прогнозоване зростання споживання електроенергії через використання кондиціонерів із підвищенням температури.

"Дефіцит... повернеться в досить серйозному обсязі", - зазначив Кудрицький.

Водночас він звернув увагу на суттєве зростання останніми днями обсягів імпорту е/е вночі, коли також не вдається подолати дефіцит. За його словами, імпорт у нічні години зріс у 2-2,5 раза, тому "тривалість нічних відключень буде дещо м'якшою".

За даними НЕК, на понеділок протягом доби з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови заплановано імпорт обсягом 27 178 МВт-год, що є новим рекордним показником.