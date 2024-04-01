Економіка

21:44 01.04.2024

Частка NPL банків скоротилася в лютому на 0,16 в. п. - НБУ

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Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі станом на 1 березня 2024 року скоротилася до 36,59% з 36,75% у лютому, переважно за рахунок зменшення проблемних кредитів фізосіб на 0,45 відсоткового пункту (в. п.) - до 22,35%, свідчать дані Національного банку України (НБУ).

Обсяг кредитів у лютому збільшився не так значно, як попереднього місяця: лише на 2,84 млрд грн - до 1,15 трлн грн, тоді як у січні було зафіксовано їх приріст на 13,44 млрд грн.

Обсяг непрацюючих кредитів загалом у системі знизився на 788 млн грн - до 419,67 млрд грн, що майже вдвічі менше за зниження січня.

За інформацією НБУ, кредити юрособам знижуються третій місяць поспіль. Зокрема, за лютий їхній обсяг скоротився на 0,09% - до 818,80 млрд грн на 1 березня. Частка NPL з них зменшилася лише на 0,01 в. п. - до 44,4% на початку весни.

Аналогічна ситуація і з кредитами органам державної влади та місцевого самоврядування, їхній обсяг також знижується з початку поточного року, і в лютому опустився ще на 2,7% - до 17,23 млрд грн. Примітно, що водночас частка NPL у портфелі пропорційно збільшується з початку грудня до кінця лютого цього року, і до березня зросла на 0,02 в. п. - до 1,07%.

З фізособами (включно з ФОП) ситуація зворотна: їхній портфель зростає третій місяць поспіль і в лютому підвищився ще на 1,3% - до 249,30 млрд грн. Водночас частка NPL за кредитами населення після зниження на 0,72 в. п. протягом січня опустилася ще на 0,45 в. п. - до 22,4% на 1 березня.

Згідно з даними Нацбанку, лідерами за обсягом NPL станом на 1 лютого цього року були ПриватБанк із 179,95 млрд проблемних кредитів, Ощадбанк - 68,20 млрд грн, Укрексімбанк - 50,21 млрд грн, Сенс Банк - 28,70 млрд грн та Укргазбанк із 24,44 млрд грн.

Як нагадав регулятор, до повномасштабного вторгнення Росії в Україну частка NPL в українських банках скорочувалася з 2018 року (з 55% до 27% станом на 1 березня 2022 року), а обсяг кредитів у банках зростав.

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