Volkswagen погодив із профспілкою програму скорочення робочих місць
Німецький автовиробник Volkswagen AG (VW) погодив із профспілкою трирічну програму оптимізації витрат, що передбачає скорочення робочих місць.
Раніше компанія повідомила, що націлена на 20%-е зниження витрат на робочу силу. Скорочення торкнуться, головним чином, адміністративного персоналу, йдеться в опублікованому у вівторок прес-релізі VW.
Оптимізація витрат відповідно до оголошених планів покликана підтримати конкурентоспроможність бренду VW. Загалом бренд розраховує домогтися економії на витратах у розмірі 10 млрд євро до 2026 року, що має допомогти йому компенсувати негативні наслідки інфляції і зростання цін на сировину.
Уже в 2024 році економія, як очікується, становитиме близько 4 млрд євро.
Крім того, VW ставить за мету збільшити більш ніж удвічі операційну рентабельність до 2026 року - до 6,5%.
Акції VW додають у ціні 0,2% на торгах у вівторок. З початку поточного року їхня вартість знизилася на 16,6%.