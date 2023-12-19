Економіка

17:31 19.12.2023

Volkswagen погодив із профспілкою програму скорочення робочих місць

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Німецький автовиробник Volkswagen AG (VW) погодив із профспілкою трирічну програму оптимізації витрат, що передбачає скорочення робочих місць.

Раніше компанія повідомила, що націлена на 20%-е зниження витрат на робочу силу. Скорочення торкнуться, головним чином, адміністративного персоналу, йдеться в опублікованому у вівторок прес-релізі VW.

Оптимізація витрат відповідно до оголошених планів покликана підтримати конкурентоспроможність бренду VW. Загалом бренд розраховує домогтися економії на витратах у розмірі 10 млрд євро до 2026 року, що має допомогти йому компенсувати негативні наслідки інфляції і зростання цін на сировину.

Уже в 2024 році економія, як очікується, становитиме близько 4 млрд євро.

Крім того, VW ставить за мету збільшити більш ніж удвічі операційну рентабельність до 2026 року - до 6,5%.

Акції VW додають у ціні 0,2% на торгах у вівторок. З початку поточного року їхня вартість знизилася на 16,6%.

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