Економіка

15:52 28.06.2023

Павільйон "Квіти України" в Києві виставлено на продаж за $5 млн

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Павільйон "Квіти України" в Києві виставлено на продаж за $5 млн

Павільйон "Квіти України" в Києві виставлено на продаж за $5 млн грн, випливає з оголошення на порталі OLX.

"Добродії", що пробували знищити "Квіти України", виставили будівлю-пам'ятку на продаж. В описі пропозиції продажу відсутня важлива інформація - об'єкт в судах і належить до культурного надбання міста Києва", - написала у фейсбуці членкиня громадської ради при Подільській РДА Києва, ексдиректорка "УкрНДІпроектреставрація" Ольга Рутковська.

Вона наголосила, що продаж павільйону можливий лише за погодження Департаменту охорони культурної спадщини КМДА.

Ініціативна група "Зберегти Квіти України" підтримала ідею продажу будівлі, зважаючи на скандальну спробу її власників реконструювати павільйон без збереження його архітектурних елементів.

"Ми готові підтримувати нового власника у діалозі з громадою та архітектором будівлі Миколою Левчуком, у фасилітації нового продуманого проєкту відновлення будівлі. Ми також готові передати новому власникові всі наші попередні напрацювання щодо можливих моделей використання будівлі", - наголошується в повідомленні групи.

Зі свого боку засновник книжкової крамниці-кафе "Сенс" Олексій Ерінчак висунув пропозицію викупити будівлю у власників через громадський краундфандинг і відкрити в павільйоні офіси для урбаністів і книжкову крамницю.

Як повідомлялося, у 2021 році забудовник павільйону розпочав демонтаж частини будівлі, що викликало громадський резонанс. Пізніше у серпні 2021 року навчально-методичний павільйон "Квіти України" набув статусу виявленого об'єкта культурної спадщини Києва, а також був внесений до реєстру державних пам'яток Мінкульту.

Згідно з даними Opendatabot, власниками ТОВ "Квіти України" значиться АТ "Авіалайн", основними акціонерами якого є Олексій Пишний та Андрій Скалозуб.

 

Теги: #квіти_україни

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