Estee Lauder у III фінкварталі знизила чистий прибуток у 3,6 раза, погіршила прогноз на рік

Американський виробник косметики і парфумерії Estee Lauder Cos. у третьому кварталі 2023 фінансового року знизив чистий прибуток у 3,6 раза і погіршив річний прогноз.

Як повідомляють у пресрелізі компанії, її чистий прибуток у січні-березні становив $156 млн, або $0,43 у розрахунку на акцію, порівняно з $558 млн, або $1,53 на акцію, за аналогічний період минулого року. Скоригований показник зменшився до $0,47 на акцію з $1,9.

Виторг скоротився на 11,6% - до $3,755 млрд проти $4,246 млрд роком раніше. Органічне зниження становило 8%.

Аналітики, яких опитало FactSet, у середньому оцінювали скоригований прибуток компанії на рівні $0,51 на акцію за виторгу в $3,71 млрд.

Продаж товарів для догляду за шкірою в минулому кварталі впав на 20% - до $1,922 млрд, декоративної косметики - на 2%, до $1,088 млрд. Тим часом реалізація парфумерії підвищилася на 1% і досягла $585 млн, засобів для догляду за волоссям - також на 1%, до $149 млн.

У 2023 фінроці компанія планує отримати скоригований прибуток у діапазоні $3,29-3,39 у розрахунку на акцію, водночас очікують на зниження виторгу на 10-12%. Попередній прогноз передбачав прибуток у $4,87-5,02 на акцію за скорочення виторгу на 5-7%.

Негативний вплив на фінансові показники компанії чинять як слабкий продаж в Азії, так і розірвання ліцензійних угод на виробництво продукції під брендами Donna Karan New York, DKNY, Michael Kors, Tommy Hilfiger і Ermenegildo Zegna з 30 червня 2022 року.

Котирування паперів Estee Lauder падають більш ніж на 12% під час попередніх торгів у середу. Капіталізація компанії з початку поточного року зменшилася на 1,2% (до $88,2 млрд), тоді як фондовий індекс S&P 500 піднявся на 7,3%.

Estee Lauder випускає парфумерні та косметичні товари, включно з товарами під однойменним брендом, а також Origins, Clinique, Tom Ford Beauty, Kilian Paris, які продаються у понад 150 країнах. Штат компанії перевищує 60 тис. осіб.