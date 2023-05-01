Економіка

15:54 01.05.2023

Створено делегацію для участі в переговорах про приєднання України до Угоди про Транстихоокеанське партнерство - Мінекономіки

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Створено делегацію для участі в переговорах про приєднання України до Угоди про Транстихоокеанське партнерство - Мінекономіки

У понеділок було створено делегацію для участі в переговорах щодо приєднання України до Всеосяжної та прогресивної угоди про Транстихоокеанське партнерство, повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

"1 травня розпорядженням президента України утворено делегацію України для участі у переговорах про приєднання України до Всеосяжної та прогресивної угоди про Транстихоокеанське партнерство", - йдеться в повідомленні, розміщеному на сайті.

Головою делегації було призначено першу віцепрем'єр-міністерку України – міністерку економіки України Юлію Свириденко, заступником голови делегації - заступника міністра економіки України - торгового представника України Тараса Качку. Також до делегації увійшли представники Мінекономіки, Міністерства юстиції, Міністерства агрополітики, Держмитслужби та Офісу президента України.

"Мінекономіки розраховує на вступ до Угоди про Транстихоокеанське партнерство на початку 2024 року. Разом з тим є перспектива приєднатися до угоди вже цього року", - зазначає Юлія Свириденко.

Вона також наголосила, що ця угода "дасть Україні можливість лібералізації нетарифних обмежень у торгівлі товарами і послугам з країнами цього регіону, а також відкриє доступ на нові ринки збуту".

"Крім того, це дасть нам змогу розширити доступ до прямих іноземних інвестицій. Зокрема основними інвесторами в економіку країн Транстихоокеанського партнерства є США, Велика Британія та країни ЄС", - заявила Свириденко.

Торговий представник України повідомив, що початок переговорів відбудеться після остаточного рішення Великої Британії щодо приєднання до угоди. Відомо, що "це перша європейська країна, яка найближчим часом може приєднатися до цієї трансконтинентальної угоди".

"Сподіваюся, що Сполучене Королівство незабаром приєднається, і ми будемо мати пріоритет, щоб стати частиною цієї угоди, яка об’єднує наших партнерів з тихоокеанського регіону, зокрема Австралію, Нову Зеландію, Перу, Канаду та інші країни", - підсумував Качка.

Він також зазначив, що Україна має на меті розвивати торговельні та економічні відносин із країнами Африки.

"Передбачається відкрити щонайменше десять торговельних представництв у країнах тихоокеанського регіону, включаючи Південну Африку, Нігерію, Єгипет і Гану", - повідомляє пресслужба.

Всеосяжну і прогресивну угоду про Транстихоокеанське партнерство було укладено у 2018 році. На 2022 рік угоду ратифікували вісім країн: Австралія, Канада, Японія, Мексика, Перу, Нова Зеландія, Сінгапур і В'єтнам. Країни Транстихоокеанського партнерства переважно займаються експортом електроніки, машин, автомобілів і мінерального пального.

 

Теги: #мінекономіки #транстихоокеанське_партнерство

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