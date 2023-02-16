Данія через NEFCO підтримує критично важливу інфраструктуру теплопостачання України на EUR4,5 млн

Данія через Nordic Environment Finance Corporation (NEFCO) направила близько EUR4,5 млн додаткового фінансування, забезпечивши постачання до України нових мобільних контейнерних котелень, повідомила пресслужба NEFCO.

"Данія та Україна є дуже близькими партнерами, і приємно бачити, що наше партнерство також може забезпечувати підтримку критично важливої інфраструктури теплопостачання у Східній Україні. Підтримка роботи системи теплозабезпечення має вирішальне значення для стійкості та боєздатності України. Крім того, це також позитивно впливає на скорочення викидів CO2 в Україні", – процитовано слова посла Данії в Україні Оле Егберга Міккельсена.

Зокрема, за його словами, передані 20 газових котелень потужністю 39 МВт забезпечать централізованим опаленням понад 180 тис. осіб, що становить 80% від загальної кількості населення міста, де їх буде встановлено. Близько 10% українців, які отримують допомогу, є внутрішньо переміщеними особами. Профінансований проєкт зможе забезпечити близько 30-40% потреб громадян у теплопостачанні (населений пункт не називається з міркувань безпеки – ІФ-У).

Заходи передбачають монтаж нових котлів, прокладання нових труб, профілактичні кроки із запобігання замерзанню систем теплопостачання взимку, а також технічне обслуговування систем для забезпечення їхньої надійної безперервної роботи.

Нові котли забезпечать більш ефективне виробництво тепла, отже дозволять зменшити споживання газу приблизно на 1,70 млн куб. м на рік. Це зумовить щорічне скорочення CO2 майже на 3,4 тис. тонн.

"Ми дуже раді, що можемо продовжувати співпрацю з данською Програмою фінансування сталої інфраструктури Danida (DSIF) в рамках цього та інших проєктів в Україні задля підтримки та екологізації критичної інфраструктури. Важливість цієї підтримки з боку Данії неможливо недооцінити, і вона вкрай необхідна в ці надзвичайно складні часи", - прокоментував взаємодію двох країн інвестиційний директор Nefco Бо Нюхус.

З 2021 року NEFCO забезпечує управління грантовими коштами для датської програми фінансування DSIF, що фінансується МЗС Данії. Нині, незважаючи на війну, реалізовуються три проєкти. Мета - створити нові проєкти, а також швидко відновити інфраструктуру в найкращій якості протягом наступних років.

NEFCO – міжнародна фінансова установа, що фінансує розширення північноєвропейських зелених рішень на світових ринках. Заснована в 1990 році Данією, Фінляндією, Ісландією, Норвегією та Швецією.

Програма фінансування DSIF є інструментом у рамках датської співпраці з питань розвитку Danida, що фінансується Міністерством закордонних справ Данії. DSIF пропонує субсидовані кредити для проєктів розвитку стійкої інфраструктури, які не мають доступу до комерційного фінансування в 24 країнах. Адміністрування DSIF здійснюється Інвестиційним фондом для країн, що розвиваються (IFU), розташованому в Копенгагені (Данія).