Економіка

15:22 16.02.2023

Данія через NEFCO підтримує критично важливу інфраструктуру теплопостачання України на EUR4,5 млн

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Данія через Nordic Environment Finance Corporation (NEFCO) направила близько EUR4,5 млн додаткового фінансування, забезпечивши постачання до України нових мобільних контейнерних котелень, повідомила пресслужба NEFCO.

"Данія та Україна є дуже близькими партнерами, і приємно бачити, що наше партнерство також може забезпечувати підтримку критично важливої інфраструктури теплопостачання у Східній Україні. Підтримка роботи системи теплозабезпечення має вирішальне значення для стійкості та боєздатності України. Крім того, це також позитивно впливає на скорочення викидів CO2 в Україні", – процитовано слова посла Данії в Україні Оле Егберга Міккельсена.

Зокрема, за його словами, передані 20 газових котелень потужністю 39 МВт забезпечать централізованим опаленням понад 180 тис. осіб, що становить 80% від загальної кількості населення міста, де їх буде встановлено. Близько 10% українців, які отримують допомогу, є внутрішньо переміщеними особами. Профінансований проєкт зможе забезпечити близько 30-40% потреб громадян у теплопостачанні (населений пункт не називається з міркувань безпеки – ІФ-У).

Заходи передбачають монтаж нових котлів, прокладання нових труб, профілактичні кроки із запобігання замерзанню систем теплопостачання взимку, а також технічне обслуговування систем для забезпечення їхньої надійної безперервної роботи.

Нові котли забезпечать більш ефективне виробництво тепла, отже дозволять зменшити споживання газу приблизно на 1,70 млн куб. м на рік. Це зумовить щорічне скорочення CO2 майже на 3,4 тис. тонн.

"Ми дуже раді, що можемо продовжувати співпрацю з данською Програмою фінансування сталої інфраструктури Danida (DSIF) в рамках цього та інших проєктів в Україні задля підтримки та екологізації критичної інфраструктури. Важливість цієї підтримки з боку Данії неможливо недооцінити, і вона вкрай необхідна в ці надзвичайно складні часи", - прокоментував взаємодію двох країн інвестиційний директор Nefco Бо Нюхус.

З 2021 року NEFCO забезпечує управління грантовими коштами для датської програми фінансування DSIF, що фінансується МЗС Данії. Нині, незважаючи на війну, реалізовуються три проєкти. Мета - створити нові проєкти, а також швидко відновити інфраструктуру в найкращій якості протягом наступних років.

NEFCO – міжнародна фінансова установа, що фінансує розширення північноєвропейських зелених рішень на світових ринках. Заснована в 1990 році Данією, Фінляндією, Ісландією, Норвегією та Швецією.

Програма фінансування DSIF є інструментом у рамках датської співпраці з питань розвитку Danida, що фінансується Міністерством закордонних справ Данії. DSIF пропонує субсидовані кредити для проєктів розвитку стійкої інфраструктури, які не мають доступу до комерційного фінансування в 24 країнах. Адміністрування DSIF здійснюється Інвестиційним фондом для країн, що розвиваються (IFU), розташованому в Копенгагені (Данія).

Теги: #nefco

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