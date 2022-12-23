Стан посівів озимих в Україні цього сезону кращий за минулорічний - Мінагрополітики

Станом на грудень 2022 року до 65% посівів озимих культур перебувають у хорошому та відмінному стані, а стан решти 30-35% залежатиме від погодних умов протягом зими.

Як повідомляється на сайті Міністерства аграрної політики у п'ятницю з посиланням на дані Укргідрометцентру, цього сезону погодний фактор не вплинув на стан посівних культур.

"За візуальною оцінкою, на 65% (у 2021 році - 56%) обстежених полів рослини увійшли в зиму в хорошому та відмінному стані, на 28% (35%) площ стан рослин оцінювався як задовільний. На 7% (9%) площ рослини були слаборозвинені (не досягли безпечного для перезимівлі фазового розвитку). Найбільше таких посівів (від 7 до 28%) у Харківській, Вінницькій, Одеській та Львівській областях", - зазначається у повідомленні міністерства.

За даними Мінагрополітики, Укргідрометцентр 28-30 жовтня провів дослідження запасів продуктивної вологи орного шару ґрунту під озимими культурами. На більшості засіяних площ запаси вологи були оптимальними (21-40 мм), на окремих площах східних, західних та північних областей шар ґрунту був перезволожений (понад 40 мм продуктивної вологи). Водночас у південних та на окремих площах центральних областей зволоження орного шару ґрунту було недостатнім для кінця осені (місцями менше 10 мм продуктивної вологи), найбільше таких площ було на Одещині.

Також за даними агрометеорологічних обстежень озимих культур, у другій половині листопада 30-40% площ рослини досягли масового кущіння, що сприятливо для перезимівлі. На решті площ спостерігалося утворення 3-го шару та листя. Висота рослин становить від 10 до 24 см, кількість рослин на 1 кв. м становила в середньому 250–510, на найкращих посівах 600–670 рослин. Кущість сформувався в межах 1,6-2,8 стебел у однієї рослини.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" заявив, що менші площі під озимими цього сезону Україна спробує компенсувати за рахунок нарощування площ під ярими культурами наступного року.

"Цього року було посіяно озимих зернових на 4,8 млн га на підконтрольних територіях. Це приблизно на 40% менше порівняно з минулим роком. Ми розраховуємо, що ярих культур навесні засіють більше, щоб компенсувати. Але очевидно, що велика мінна засміченість полів, фактор невизначеності та постійні атаки ворога вплинуть на кількісні показники нашого врожаю наступного року. Це проблематика, яку доведеться вирішувати", - сказав прем'єр.

Він наголосив, що уряд країни працює над залученням міжнародної підтримки, що має позитивно вплинути на валовий збір урожаю наступного року. Так, сільськогосподарська організація ООН (ФАО) вже погодилася надати країні насіннєвий матеріал, який дозволить збільшити загальні площі посівів ярих культур у 2023 році на 30%. Для порівняння, Україна під час посівної-2022 засіяла основними сільгоспкультурами 14,16 млн га земель, або 83,7% показників 2021 року у 16,92 млн га.