Держава готується до заходження на "АвтоКрАЗ" і "Запоріжтрансформатор"

Держава, яка 6 листопада отримала всі акції ПрАТ "АвтоКрАЗ" і ПрАТ "Запоріжтрансформатор", готується ввести своїх представників у наглядові ради товариства.

Згідно з інформацією на сайті Нацкомісії з цінних паперів і фондового ринку (НКЦПФР), регулятор на засіданні у вівторок ухвалив рішення про визначення кандидатури - представника держави у складі наглядових рад цих компаній.

Водночас текст самого рішення на сайті відсутній.

Як повідомлялося, ставка верховного головнокомандувача 5 листопада вирішила на час воєнного стану вилучити у власність держави як військове майно акції ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта" (за винятком частки НАК "Нафтогаз України"), АТ "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ" та ПрАТ "Запоріжтрансформатор". Це було здійснено 6 листопада після врегулювання процедури регулятором НКЦПФР.

Міністр оборони Олексій Резніков 7 листопада повідомив про формування нових наглядових рад за підсумками проведення зборів акціонерів. Майже відразу були змінені гендиректори та відповідні зміни внесені до держреєстру, тоді як у випадку "Мотор Січі", "Запорожтрансформатора" й "АвтоКрАЗу" змін наглядових рад та іншого керівництва спочатку не було.

Потім 25 листопада НКЦПФР ухвалила рішення про визначення кандидатури - представника держави у складі НР "Мотор Січі", а 28 листопада наказом міністра оборони було змінено наглядову раду і призначено нового гендиректора.

"АвтоКрАЗ" та "Запоріжтрансформатор", підконтрольні відповідно Костянтину Жеваго та Костянтину Григоришину, останніми роками перебувають у процедурах банкрутства.

"Запоріжтрансформатор" - великий виробник трансформаторного обладнання, має досвід постачань до 88 країн. Виробляє силові оливні трансформатори, електричні реактори, керовані шунтувальні реактори. Як сказав керівник Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, завод нині функціонує: шість трансформаторів перебувають у роботі, а 14 - у запуску.

"АвтоКрАЗ" - єдиний в Україні виробник вантажівок, що має замкнений технологічний цикл виробництва. Модельний ряд бренда "КрАЗ" налічує 33 базові моделі, майже 350 модифікацій і понад 1500 комплектацій дво-, три- й чотиривісних вантажівок із різними компонувальними рішеннями.