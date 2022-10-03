Керуючим директором столичного ТРЦ "DREAM" призначено екскеруючого активами "МЕТРО Кеш енд Кері Україна"
Керуючим директором столичного ТРЦ "DREAM" призначено Олексія Пашунова, який раніше займав позицію керуючого активами "МЕТРО Кеш енд Кері Україна".
Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі компанії, Пашунов розпочав роботу в ТРЦ "DREAM" на початку вересня. Серед основних завдань - реалізація стратегії компанії, зокрема продовження реконцепту ТРЦ "DREAM" та впровадження нових інструментів управління.
"Позиція керуючого директора була впроваджена на початку 2020 року. З початку війни генеральним директором і керуючим одночасно залишався я, Гарік Корогодський. Для нас важливо було знайти однодумця в умовах війни. Для цього знадобився час. Олексій поділяє цінності та цілі компанії, має досвід, розуміння ринку та гарне почуття гумору. Так, для нас це важливо", - наводить пресслужба слова гендиректора ТРЦ Гаріка Корогодського.
Олексій Пашунов керував проєктами у міжнародних компаніях із 2006 року. Зокрема, три роки керував активами "МЕТРО Кеш енд Кері Україна", працював гендиректором ТОВ "Амстор Рітейл Груп", у міжнародній консалтинговій компанії Jones Lang LaSalle, має досвід роботи з міжнародними інвесторами та впровадження на ринок України нових брендів.
"За останні три роки команда DREAM суттєво змінила об'єкт на краще - моє завдання продовжити роботу з розвитку компанії, запровадити короткострокове планування в умовах війни, але з амбітними цілями на майбутнє", - наводить слова Пашунова пресслужба компанії.
Відкриття першої черги ТРЦ "Dream Town" 1 на просп. Оболонський, 1-б у столиці відбулося у 2009 році, другої - у 2011 році. Загальна площа ТРЦ становить 162 тис. кв. м, орендна - 95 тис. кв. м. Як повідомлялося, з 2019 року ТРЦ "DREAM" розпочав ребрендинг, змінився пул орендарів, зокрема спортивний хаб займає один із поверхів ТРЦ. У 2021 році торговельний комплекс змінив назви на DREAM Yellow та DREAM Berry відповідно.