Google трансформує Google Pay у "Google Гаманець" в Україні

Компанія Google трансформує додаток для онлайн-оплати Google Pay у Google Гаманець (Google Wallet) в Україні, додавши можливість користуватися новими цифровими елементами.

Згідно з повідомленням у блозі компанії, "Google Гаманець" стандартизує спосіб збереження та доступу до основних елементів, таких як платіжні картки, квитки на проїзд та події, посадкові талони та картки лояльності.

Новий додаток буде доступний в Україні на Android та Wear OS.

"Конфіденційність та безпека є наріжним каменем "Google Гаманець", і ми надаємо вам можливість докладного налаштування, щоб створити досвід конфіденційності, який підходить саме вам. Особисті документи не передаватимуться без вашого дозволу навіть Google, а якщо ваш телефон буде втрачено або викрадено, Ви зможете знайти, заблокувати або стерти з нього дані за допомогою функції "Знайти пристрій", - наголошують у компанії.

Протягом наступних двох днів Google гаманець буде доступний усім користувачам.

Користувачі з увімкненими автоматичними оновленнями побачать, що програма Google Pay автоматично оновилася до "Гаманця". Користувачам, які не мають автоматичного налаштування оновлень, потрібно буде вручну оновити програму з Google Play.

Нові користувачі можуть завантажити програму Google Гаманець у магазині програм Google Play.

Як повідомлялося, Google у партнерстві з Mastercard та ПриватБанком оголосили про запуск в Україні глобального сервісу Android Pay (тепер Google Pay) у листопаді 2017 року.

Джерело: https://ukraine.googleblog.com/2022/07/google-pay-google.html