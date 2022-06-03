До 93% постачальників газу населенню припинили постачання через відсутність угод із "Нафтогазом" - учасник ринку

Із 1 червня 90-93% постачальників газу населенню припинили його обслуговувати, оскільки не змогли підписати договори з ТОВ "Нафтогаз Трейдинг" на отримання ресурсу для побутових споживачів, повідомив CEO постачальника газу та електроенергії ETG.UA Володимир Шведкий.

"Не лише компанії, що працюють під брендом "Твій Газзбут" і належать Дмитру Фірташу, а й багато інших постачальників не змогли підписати такі договори. За моїми даними, таких постачальників 90-93%. Наприклад, в Одесі, Умані, Полтаві", - сказав він у коментарі інтернет-порталу "Енергореформа".

"Не думаю, що це було зроблено навмисно стосовно саме компаній "Твій Газзбут", - додав він.

Шведкий пояснив, що постачальник, який бажає підписати договір із НАК, має виконати низку умов, зокрема надати подвійне фінансове забезпечення за таким договором, і це була досить серйозна умова.

"Умови були досить важкі, але менеджмент "Нафтогазу", на мою думку, вживав заходів, щоб не нарощувати надалі боргів учасників ринку за поставлений газ, які за результатами 2021 року, наведеними у його звіті, становлять 118 млрд грн і порівняно з 2020 роком зросли на 37%. Зокрема, тут є борги постачальників", - описав ситуацію CEO ETG.UA.

Щодо самої компанії, то, за словами Шведкого, їй вдалося виконати умови НАК та укласти угоду.

"Ми підписали договір до наступного опалювального періоду. Усю дебіторську заборгованість, зокрема на окупованих територіях, ми покриваємо за рахунок власних обігових коштів і не перекладаємо свої зобов'язання на НАК, тому нам вдалося виконати умови", - пояснив Шведкий.

Самим споживачам він порадив якнайшвидше визначитися з оператором у разі переходу на постачальника "останньої надії" (ПОН), що відбувається, якщо чинний постачальник не може виконувати свої зобов'язання.

"Споживачі, які отримають газ від ПОН, мають у найкоротші терміни знайти собі постачальника. Ціна ПОН наразі на сайті не оголошена, але вона прив'язана до ринкової, визначається за формулою і може бути набагато вищою за фіксовані пропозиції звичайних постачальників", - пояснив Шведкий.

При цьому він припустив, що одночасне переведення більшості споживачів на ГК "Нафтогаз України" як ПОН, а потенційно на цю саму компанію як звичайного постачальника, стане великим тягарем для неї в плані забезпечення належного сервісу та підтримки всіх переведених клієнтів, і це однозначно збільшить навантаження на її систему та інфраструктуру.

"Це може призвести до суттєвого колапсу на ринку і в сервісі, і в проведенні розрахунків та наданні платежів. НАК на сьогодні обмежена інфраструктурними та консультаційними можливостями. Вони не відповідають такій значній кількості клієнтів, і це викличе великий дискомфорт", - прогнозує експерт.

Проте, на його думку, до початку опалювального сезону є три місяці літа, щоб все налагодити. При цьому він зазначив, що і НАК, і Міненерго знали, що постачальники не підписують договорів.

Як повідомлялося, ГК "Нафтогаз України", як постачальник "останньої надії", з червня розпочала забезпечення газом 8,8 млн домогосподарств.

ГК очікує, що найближчим часом ці клієнти будуть переведені на стандартні контракти з компанією, щоб ціна для споживачів "останньої надії" стала 7,96 грн/куб. м (з ПДВ, без вартості розподілу/доставки).

Утім, протягом декількох місяців цього року за рішенням уряду, а надалі НКРЕКП, ціна ПОН для населення була прирівняна до ціни постачання ГК "Нафтогаз Трейдинг".

Загалом на ринку постачання газу населенню ведуть активну діяльність трохи більше ніж 40 компаній.

Раніше агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі Асоціації постачальників енергоресурсів (АПЕ) повідомили, що з 1 червня всі побутові споживачі газопостачальних компаній, які працюють під брендом "Твій Газзбут", почали отримувати газ ГК "Нафтогаз України" як ПОН.

Перемикання побутових споживачів на ПОН сталося автоматично, оскільки станом на 31 травня жоден із постачальників газу для населення не зміг підписати контракт на його постачання з НАК "Нафтогаз України" у рамках ПСО.

Кабмін ухвалив постанову №489 від 29 квітня 2022 року про затвердження оновленого ПСО на ринку газу, якою зберіг до 30 вересня 2022 року чинні ціни на газ для населення на рівні річних базових пропозицій постачальників.

Умовою отримання такого газу постачальником є приєднання його до балансуючої групи ГК "Нафтогаз Трейдинг". При цьому постачальник до 15 травня 2022 року має, зокрема, надати "Нафтогаз Трейдингу" банківську гарантію на суму грошових зобов'язань, виходячи з вартості пікового місячного обсягу споживання у 2021 році. Водночас сума простроченої заборгованості постачальника перед ГК станом на 15 травня порівняно з 1 квітня 2022 року не має бути більше ніж 10% вартості придбаного газу в березні.

З 1 травня 2021 року до 30 квітня 2022 року діють обов'язкові річні пропозиції постачальників для населення, які вони не мають права підвищувати протягом усього періоду, але можуть знижувати. До 1 травня 2022 року річна пропозиція, зокрема, НАК "Нафтогаз" для населення становить 7,96 грн/куб. м (з ПДВ, без вартості транспортування), компанії "ЙЕ Енергія" Дмитра Фірташа та близько 20 постачальників, що працюють під брендом "Твій Газзбут", - 7,99 грн/куб. м (з ПДВ).