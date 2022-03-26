Економіка

10:11 26.03.2022

Кабмін схвалив залучення у 2022 році кредиту від Французького агентства розвитку на суму до 300 млн євро

1 хв читати
Кабмін схвалив залучення у 2022 році кредиту від Французького агентства розвитку на суму до 300 млн євро

Кабінет Міністрів схвалив залучення у 2022 році кредиту від Французького агентства розвитку на загальну суму до 300 млн євро.

"Державні зовнішні запозичення у 2022 році здійснюються шляхом залучення кредиту від Французького агентства розвитку на загальну суму, що не перевищує 300 млн євро та надається відповідно до кредитного договору між Україною в особі міністра фінансів як позичальником і Французьким агентством розвитку як кредитором, у межах, передбачених законом "Про державний бюджет України на 2022 рік", - ідеться у постанові уряду №358 від 24 березня.

Відповідно до умов на суму кредиту нараховуються відсотки за фіксованою річною відсотковою ставкою розміром 1,04%, які сплачуються кожні шість місяців.

Остаточне погашення кредиту здійснюється через 15 років від дня укладання кредитного договору (з урахуванням пільгового періоду відстрочення погашення кредиту строком на п'ять років від дня укладання кредитного договору).

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Збитки інфраструктурі України від військової агресії Росії KSE Institute оцінює у $63 млрд

Ексміністр агрополітики Лещенко залишив посаду через проблеми зі здоров'ям

ЄС подвоїв фінансування, спрямоване на підтримку ЗС України, довів суму допомоги до 1 млрд євро

ЄІБ перерахував Україні ще EUR200 млн

Польща та країни Балтії закликали заборонити перевезення вантажів РФ європейськими автошляхами

ОСТАННЄ

Гранична ціна бензину в Україні на кінець березня збільшена на 11 коп./літр, ДП - на 38 коп./літр

"Чистий" продаж Нацбанком цього тижня зріс до $352,7 млн і EUR241,7 млн

Посівна кампанія та налагодження експорту зерна є головними пріоритетами для Міністерства агрополітики та продовольства України – голова відомства

Посівна стартувала вже в 11 регіонах України - Шмигаль

За програмою "єПідтримка" українці вже отримали понад 20,7 млрд грн - Шмигаль

Саміт ЄС доручив Комісії підтримати продовольчу безпеку та сільське господарство України

Країни ЄС створять платформу спільних закупівель газу, яку буде відкрито і для України – висновки Європейської ради

Єврокомісія матиме можливість закуповувати газ для всього ЄС

Макрон вважає, що Європі вдасться переглянути деякі контракти щодо газу з РФ

Уряду України необхідно спростити постачання нафтопродуктів з Європи, щоб уникнути зриву посівної кампанії – глава Prime Group

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА