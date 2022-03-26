Кабмін схвалив залучення у 2022 році кредиту від Французького агентства розвитку на суму до 300 млн євро

Кабінет Міністрів схвалив залучення у 2022 році кредиту від Французького агентства розвитку на загальну суму до 300 млн євро.

"Державні зовнішні запозичення у 2022 році здійснюються шляхом залучення кредиту від Французького агентства розвитку на загальну суму, що не перевищує 300 млн євро та надається відповідно до кредитного договору між Україною в особі міністра фінансів як позичальником і Французьким агентством розвитку як кредитором, у межах, передбачених законом "Про державний бюджет України на 2022 рік", - ідеться у постанові уряду №358 від 24 березня.

Відповідно до умов на суму кредиту нараховуються відсотки за фіксованою річною відсотковою ставкою розміром 1,04%, які сплачуються кожні шість місяців.

Остаточне погашення кредиту здійснюється через 15 років від дня укладання кредитного договору (з урахуванням пільгового періоду відстрочення погашення кредиту строком на п'ять років від дня укладання кредитного договору).