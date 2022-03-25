Збитки інфраструктурі України від військової агресії Росії KSE Institute оцінює у $63 млрд
Збитки інфраструктурі України від війни в країні станом на 24 березня 2022 року KSE Institute оцінював у $62,9 млрд, або в 1,8 трлн грн, одночасно за минулий тиждень його аналітики збільшили суму на $3,5 млрд, повідомляється у пресрелізі аналітичного підрозділу Київської школи економіки KSE Institute.
"Порівняно з даними, оприлюдненими 17 березня, з урахуванняекм нових отриманих більш точних даних щодо пошкоджень (внаслідок чого окремі статті втрат було переглянуто у бік зниження), чисте зростання (показника збитків - ІФ) становить $3,5 млрд", – повідомляє KSE Institute у п'ятницю, посилаючись на аналіз даних у межах проєкту "Росія заплатить".
За підрахунками аналітиків, із початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого окупанти пошкодили, зруйнували або захопили, щонайменше, 4 431 житловий будинок, 92 заводи або підприємства, 378 навчальних закладів, 138 закладів охорони здоров'я, вісім цивільних аеропортів та 10 ТЕС і ГЕС.
Окрім того, за тиждень аналітики отримали детальніші дані від Мінінфраструктури про руйнування інфраструктурних об'єктів, на основі чого за низкою напрямів - залізнична інфраструктура, мости та мостові переходи, цивільні аеропорти – оцінку збитків зменшено.
Втрати економіки України від пошкодження фізичної інфраструктури (у разі повного руйнування об'єктів) з початку військових дій:
|Об'єкти інфраструктури
|обсяг, од.
|Загальні втрати, млн дол. США
|Дороги**
|8265
|$27 546
|Житлові будинки*
|4431
|$13 452
|Цивільні аеропорти**
|8
|$6 816
|Заводи, підприємства
|92
|$2 921
|Заклади охорони здоров'я
|138
|$2 466
|АЕС
|1
|$2,416
|Залізнична інфраструктура та рухомий склад**
|н/д
|$2 205
|Мости і мостові переходи**
|260
|$1 452
|Порти і портова інфраструктура
|2
|$622
|Заклади середньої та вищої освіти
|378
|$601
|Адмінбудівлі
|35
|$574
|Військові аеродроми
|10
|$390
|Літак Ан-225 "Мрія"
|1
|$300
|ТРЦ
|11
|$188
|Релігійні споруди
|44
|$150
|Культурні споруди
|42
|$144
|Дитячі садки
|165
|$133
|Теплові та гідроелектростанції
|7
|$101
|Інше
|$412
|Разом
|$62 889