Економіка

16:52 25.03.2022

Збитки інфраструктурі України від військової агресії Росії KSE Institute оцінює у $63 млрд

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Збитки інфраструктурі України від військової агресії Росії KSE Institute оцінює у $63 млрд

Збитки інфраструктурі України від війни в країні станом на 24 березня 2022 року KSE Institute оцінював у $62,9 млрд, або в 1,8 трлн грн, одночасно за минулий тиждень його аналітики збільшили суму на $3,5 млрд, повідомляється у пресрелізі аналітичного підрозділу Київської школи економіки KSE Institute.

"Порівняно з даними, оприлюдненими 17 березня, з урахуванняекм нових отриманих більш точних даних щодо пошкоджень (внаслідок чого окремі статті втрат було переглянуто у бік зниження), чисте зростання (показника збитків - ІФ) становить $3,5 млрд", – повідомляє KSE Institute у п'ятницю, посилаючись на аналіз даних у межах проєкту "Росія заплатить".

За підрахунками аналітиків, із початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого окупанти пошкодили, зруйнували або захопили, щонайменше, 4 431 житловий будинок, 92 заводи або підприємства, 378 навчальних закладів, 138 закладів охорони здоров'я, вісім цивільних аеропортів та 10 ТЕС і ГЕС.

Окрім того, за тиждень аналітики отримали детальніші дані від Мінінфраструктури про руйнування інфраструктурних об'єктів, на основі чого за низкою напрямів - залізнична інфраструктура, мости та мостові переходи, цивільні аеропорти – оцінку збитків зменшено.


Втрати економіки України від пошкодження фізичної інфраструктури (у разі повного руйнування об'єктів) з початку військових дій:

Об'єкти інфраструктури обсяг, од. Загальні втрати, млн дол. США
Дороги** 8265 $27 546
Житлові будинки* 4431 $13 452
Цивільні аеропорти** 8 $6 816
Заводи, підприємства 92 $2 921
Заклади охорони здоров'я 138 $2 466
АЕС 1 $2,416
Залізнична інфраструктура та рухомий склад** н/д $2 205
Мости і мостові переходи** 260 $1 452
Порти і портова інфраструктура 2 $622
Заклади середньої та вищої освіти 378 $601
Адмінбудівлі 35 $574
Військові аеродроми 10 $390
Літак Ан-225 "Мрія" 1 $300
ТРЦ 11 $188
Релігійні споруди 44 $150
Культурні споруди 42 $144
Дитячі садки 165 $133
Теплові та гідроелектростанції 7 $101
Інше   $412
Разом   $62 889
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