Збитки інфраструктурі України від військової агресії Росії KSE Institute оцінює у $63 млрд

Збитки інфраструктурі України від війни в країні станом на 24 березня 2022 року KSE Institute оцінював у $62,9 млрд, або в 1,8 трлн грн, одночасно за минулий тиждень його аналітики збільшили суму на $3,5 млрд, повідомляється у пресрелізі аналітичного підрозділу Київської школи економіки KSE Institute.

"Порівняно з даними, оприлюдненими 17 березня, з урахуванняекм нових отриманих більш точних даних щодо пошкоджень (внаслідок чого окремі статті втрат було переглянуто у бік зниження), чисте зростання (показника збитків - ІФ) становить $3,5 млрд", – повідомляє KSE Institute у п'ятницю, посилаючись на аналіз даних у межах проєкту "Росія заплатить".

За підрахунками аналітиків, із початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого окупанти пошкодили, зруйнували або захопили, щонайменше, 4 431 житловий будинок, 92 заводи або підприємства, 378 навчальних закладів, 138 закладів охорони здоров'я, вісім цивільних аеропортів та 10 ТЕС і ГЕС.

Окрім того, за тиждень аналітики отримали детальніші дані від Мінінфраструктури про руйнування інфраструктурних об'єктів, на основі чого за низкою напрямів - залізнична інфраструктура, мости та мостові переходи, цивільні аеропорти – оцінку збитків зменшено.



Втрати економіки України від пошкодження фізичної інфраструктури (у разі повного руйнування об'єктів) з початку військових дій: