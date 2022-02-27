Comfy тимчасово відкрив частину магазинів у містах у всій Україні

Мережа магазинів електроніки та побутової техніки Comfy 27 лютого тимчасово відкрила частину магазинів у Дніпрі, Вінниці, Івано-Франківську, Львові, Одесі, Кривому Розі та інших містах, повідомляється на Facebook-сторінці компанії.

Торговельні точки відкривають лише за умови повної безпеки для відвідувачів та співробітників. Основна частина магазинів працює до 16:00, можливі зміни.

Придбати можна лише товари, що є у магазині.

Список відкритих магазинів та графік роботи

Як повідомлялося, у Києві діє комендантська година до 8:00 понеділка, 28 лютого.