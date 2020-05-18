Экономика

10:47 18.05.2020

Ryanair в 2020 фингоду сократила прибыль на 27%, ожидает убытка в I финполугодии этого года

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Ryanair в 2020 фингоду сократила прибыль на 27%, ожидает убытка в I финполугодии этого года

Ирландская Ryanair Holdings Plc, крупнейший в Европе бюджетный авиаперевозчик, сократила чистую прибыль на 27% по итогам 2020 финансового года, который завершился 31 марта.

Как сообщается в пресс-релизе авиакомпании, чистая прибыль по МСФО составила 648,7 млн евро против 885 млн евро годом ранее. Доналоговая прибыль снизилась до 670,3 млн евро с 948,1 млн евро.

Это обусловлено негативным влиянием пандемии коронавируса COVID-19 на авиационную отрасль из-за спада спроса на авиапутешествия, повышением расходов (в том числе на топливо на 14%), а также отсрочкой поставок самолетов Boeing 737.

Между тем годовая выручка повысилась до 8,49 млрд евро по сравнению с 7,69 млрд евро годом ранее. Стоимость билетов увеличилась на 2%.

Базовая прибыль, которую авиакомпания считает основным показателем, выросла за прошедший фингод год на 13% и достигла 1,002 млрд евро. В апреле Ryanair прогнозировала, что она будет находиться в диапазоне 0,95-1 млрд евро.

Ryanair предупредила, что в первом квартале текущего фингода ожидает убыток около 200 млн евро, во втором квартале - чуть меньше этой суммы. При этом авиаперевозчик не стал давать прогноз на весь 2021 фингод из-за неопределенности, связанной с продолжительностью и степенью влияния пандемии.

Авиакомпания планирует перевезти за год менее 80 млн пассажиров, что почти вдвое ниже первоначального прогноза в 154 млн.

По итогам 2020 фингода Ryanair обслужила 148,6 млн человек, что на 4% превышает показатель за предшествующий год. Загруженность рейсов опустилась до 95% с 96%.

В пресс-релизе сообщается также, что председатель совета директоров Дэвид Бондерман покинет Ryanair 1 июня 2020 года после более 20 лет работы в компании. Его сменит Стэн Маккарти, который вошел в состав правления Ryanair в 2017 году и стал заместителем председателя в апреле 2018 года.

Котировки акций Ryanair растут на 3,7% в ходе торгов в понедельник. С начала года капитализация компании сократилась примерно на 40%.

Ryanair в прошлом фингоду ежедневно осуществляла свыше 2,4 тыс. перелетов в/из 240 аэропортов, расположенных в 40 странах, по 1,8 тыс. маршрутов. Ее парк насчитывает 470 самолетов Boeing-737. В группу Ryanair входят одноименная авиакомпания, а также Buzz, Lauda и Malta Air.

Теги: #ryanair #авиакомпания #финрезультат
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