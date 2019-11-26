Экономика

11:22 26.11.2019

Минэкоэнерго изучает возможности для запуска в Украине рынка тепловой энергии

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Минэкоэнерго изучает возможности для запуска в Украине рынка тепловой энергии

Министерство энергетики и защиты окружающей среды изучает возможность внедрения в Украине рынка тепловой энергии, сообщил глава ведомства Алексей Оржель.

"Есть определенные наработанные пакеты, есть обсуждения – и они в ближайшее время будут воплощены в жизнь, – о рынке тепловой энергии, в том числе возобновляемой", – сказал он в ходе презентации запланированных на 2019-2020 гг. изменений в сфере энергетики и экологии "To do list" в Киеве в понедельник.

Теги: #оржель #минэкоэнерго #тепловая_энергия
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