Минэкоэнерго изучает возможности для запуска в Украине рынка тепловой энергии

Министерство энергетики и защиты окружающей среды изучает возможность внедрения в Украине рынка тепловой энергии, сообщил глава ведомства Алексей Оржель.

"Есть определенные наработанные пакеты, есть обсуждения – и они в ближайшее время будут воплощены в жизнь, – о рынке тепловой энергии, в том числе возобновляемой", – сказал он в ходе презентации запланированных на 2019-2020 гг. изменений в сфере энергетики и экологии "To do list" в Киеве в понедельник.