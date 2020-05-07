Вопрос импорта электроэнергии для Украины не актуален из-за сохраняющегося профицита – глава Минэкоэнерго

Значительный профицит электрической энергии будет сохранятся в Украине в ближайшие годы, поэтому вопрос импорта электроэнергии из других стран для нее не актуален, заявила врио министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец на онлайн-встрече с министром энергетики Литовской Республики Жигимантасом Вайчюнасом.

Как сообщило Минэкоэнерго на своем сайте в четверг, при этом Буславец отметила, что вектор движения Украины в контексте энергетического сотрудничества с соседними странами определяется ее стремлением к синхронизации с объединенной энергосистемой континентальной Европы ENTSO-E.

В ходе встречи врио министра подтвердила планы запустить аукционы для возобновляемой генерации, а также завершить дискуссию с инвесторами, результатом которой должно стать подписание меморандума об изменении условий поддержки ВИЭ на добровольной основе.

"Мы как государство сделаем все возможное, чтобы достичь компромиссных решений по этому вопросу и подтвердить статус страны, выполняющей свои обязательства перед инвесторами", – цитирует пресс-служба Буславец.

По словам Вайчюнаса, приведенным в релизе, введение аукционной модели поддержки ВИЭ в Литве полностью себя оправдало, позволив существенно снизить цену на электроэнергию и сохранить привлекательность инвестирования в ВИЭ.

Кроме того, как сообщает пресс-служба, топ-чиновники на встрече договорились усилить сотрудничество между украинскими и литовскими операторами газотранспортной системы, в том числе с возможностью использования литовского LNG терминала.

Как сообщалось, по словам Буславец во время "круглого стола" "Преодоление кризисных явлений в украинской энергетике" в режиме онлайн 5 мая, проект меморандума с инвесторами в возобновляемые источники энергии (ВИЭ) будет разработан в течение недели для дальнейшего обсуждения правительством и участниками отрасли.

Согласно обновленному в конце апреля прогнозному энергобалансу, импорт электрической энергии запланирован в объеме 5,109 млрд кВт-ч, что на 9% меньше того объема импорта, который был заложен в предыдущем балансе. За первые шесть месяцев работы нового рынка, в период с июля по декабрь 2019 года, государство импортировало 2,699 млрд кВт-ч.

Импорт ресурса из РФ и Беларуси до конца года не предусматривается.