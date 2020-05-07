Экономика

10:46 07.05.2020

Вопрос импорта электроэнергии для Украины не актуален из-за сохраняющегося профицита – глава Минэкоэнерго

2 мин читать
Вопрос импорта электроэнергии для Украины не актуален из-за сохраняющегося профицита – глава Минэкоэнерго

Значительный профицит электрической энергии будет сохранятся в Украине в ближайшие годы, поэтому вопрос импорта электроэнергии из других стран для нее не актуален, заявила врио министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец на онлайн-встрече с министром энергетики Литовской Республики Жигимантасом Вайчюнасом.

Как сообщило Минэкоэнерго на своем сайте в четверг, при этом Буславец отметила, что вектор движения Украины в контексте энергетического сотрудничества с соседними странами определяется ее стремлением к синхронизации с объединенной энергосистемой континентальной Европы ENTSO-E.

В ходе встречи врио министра подтвердила планы запустить аукционы для возобновляемой генерации, а также завершить дискуссию с инвесторами, результатом которой должно стать подписание меморандума об изменении условий поддержки ВИЭ на добровольной основе.

"Мы как государство сделаем все возможное, чтобы достичь компромиссных решений по этому вопросу и подтвердить статус страны, выполняющей свои обязательства перед инвесторами", – цитирует пресс-служба Буславец.

По словам Вайчюнаса, приведенным в релизе, введение аукционной модели поддержки ВИЭ в Литве полностью себя оправдало, позволив существенно снизить цену на электроэнергию и сохранить привлекательность инвестирования в ВИЭ.

Кроме того, как сообщает пресс-служба, топ-чиновники на встрече договорились усилить сотрудничество между украинскими и литовскими операторами газотранспортной системы, в том числе с возможностью использования литовского LNG терминала.

Как сообщалось, по словам Буславец во время "круглого стола" "Преодоление кризисных явлений в украинской энергетике" в режиме онлайн 5 мая, проект меморандума с инвесторами в возобновляемые источники энергии (ВИЭ) будет разработан в течение недели для дальнейшего обсуждения правительством и участниками отрасли.

Согласно обновленному в конце апреля прогнозному энергобалансу, импорт электрической энергии запланирован в объеме 5,109 млрд кВт-ч, что на 9% меньше того объема импорта, который был заложен в предыдущем балансе. За первые шесть месяцев работы нового рынка, в период с июля по декабрь 2019 года, государство импортировало 2,699 млрд кВт-ч.

Импорт ресурса из РФ и Беларуси до конца года не предусматривается.

Теги: #электроэнергия #импорт #минэкоэнерго #буславец
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:27 07.05.2020
Замглавы Минэкоэнерго Бойко задекларировал 6 млн грн доходов за 2019 год

Замглавы Минэкоэнерго Бойко задекларировал 6 млн грн доходов за 2019 год

20:24 05.05.2020
Украина в энергосекторе должна следовать рыночным механизмам, постепенно сокращать субсидирование

Украина в энергосекторе должна следовать рыночным механизмам, постепенно сокращать субсидирование

18:32 05.05.2020
Украина за 4 мес. увеличила импорт газа в 1,6 раза

Украина за 4 мес. увеличила импорт газа в 1,6 раза

15:42 05.05.2020
Минэкоэнерго Украины поручило изучить возможность использования атомной э/э под майнинг криптовалют

Минэкоэнерго Украины поручило изучить возможность использования атомной э/э под майнинг криптовалют

12:30 05.05.2020
Проект меморандума с инвесторами в ВИЭ будет наработан до конца недели – Буславец

Проект меморандума с инвесторами в ВИЭ будет наработан до конца недели – Буславец

11:57 04.05.2020
Цена электроэнергии для промышленности в эти выходные выросла на 46% - зампред комитета Рады по экономразвитию

Цена электроэнергии для промышленности в эти выходные выросла на 46% - зампред комитета Рады по экономразвитию

10:21 30.04.2020
Рада в четверг рассмотрит законопроект об урегулировании долгов на старом рынке электроэнергии с эмиссией ОВГЗ

Рада в четверг рассмотрит законопроект об урегулировании долгов на старом рынке электроэнергии с эмиссией ОВГЗ

16:17 27.04.2020
"Нафтогаз" пока не планирует импортировать газ - Коболев

"Нафтогаз" пока не планирует импортировать газ - Коболев

10:38 21.04.2020
Немчинов о Минэкоэнерго: Мне кажется, что это должно было быть два отдельных министерства

Немчинов о Минэкоэнерго: Мне кажется, что это должно было быть два отдельных министерства

11:04 18.04.2020
Буславец пока не планирует кадровых изменений и ожидает от предприятий энергосектора экономии средств

Буславец пока не планирует кадровых изменений и ожидает от предприятий энергосектора экономии средств

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

НБУ МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЗЕРВЫ

Международные резервы Украины в апреле увеличились на 3,1%, до $25,695 млрд

УКРЗАЛИЗНЫЦЯ ГОСАУДИТСЛУЖБА

"Укрзализныця" работает с Госаудитслужбой по вопросам устранения нарушений в финдеятельности на 336 млн грн

ДЕПОЗИТЫ НБУ ИФС

Индекс финансового стресса продолжает снижаться, отток вкладов прекратился - НБУ

НАФТОГАЗ КОБОЛЕВ

"Нафтогаз" имеет на своих счетах 7 млрд грн, $1,74 млрд и EUR340 млн

НБУ СМОЛИЙ ВЕРХОВНА РАДА

Профильный парламентский комитет заслушает отчет главы НБУ 8 мая

ПОСЛЕДНЕЕ

ФГВФЛ поддерживает досудебное урегулирование задолженности связанных с обанкротившимися банками лиц и ждет принятия соответствующего закона

Международные резервы Украины в апреле увеличились на 3,1%, до $25,695 млрд

"Укрзализныця" работает с Госаудитслужбой по вопросам устранения нарушений в финдеятельности на 336 млн грн

Доля иностранных инвесторов ВИЭ к лету 2020г составит более 30%, объем инвестиций – EUR2,5 млрд - эксперты

"Киевстар" в I кв. увеличил доход на 16%, EBITDA на 25%

Цены на нефть умеренно растут, Brent на уровне $29,89 за баррель

Минсоцполитики заявило о необходимости дополнительно ввести почти 8 тыс. должностей соцработников в регионах

Индекс финансового стресса продолжает снижаться, отток вкладов прекратился - НБУ

Fitch может понизить рейтинг "Укрзализныци" из-за низкой ликвидности

Депутат Герус считает нецелесообразным майнинг криптовалют на АЭС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА