Буславец: в течение недели будет сформирован перечень неотложных для энергетики мер

Новоназначенная врио министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец анонсировала разработку в течение ближайшей недели перечня неотложных для энергетической отрасли мер, направленных на сбалансирование сектора.

"В настоящее время мы переживаем один из самых больших кризисов за всю историю Украины, и кризис в энергетической отрасли является неотъемлемой его составляющей. Совершенно очевидно: решение системных проблем в энергетике является вопросом национальной безопасности", – цитируется Буславец в сообщении на правительственном портале.

"В течение недели будет сформирован перечень неотложных мер, в которых нуждается энергетика. Эти меры будут направлены на техническое, топливное и экономическое сбалансирование сектора энергетики", – цитирует Буславец пресс-служба правительства.