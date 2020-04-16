Экономика

19:07 16.04.2020

Буславец: в течение недели будет сформирован перечень неотложных для энергетики мер

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Буславец: в течение недели будет сформирован перечень неотложных для энергетики мер

Новоназначенная врио министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец анонсировала разработку в течение ближайшей недели перечня неотложных для энергетической отрасли мер, направленных на сбалансирование сектора.

"В настоящее время мы переживаем один из самых больших кризисов за всю историю Украины, и кризис в энергетической отрасли является неотъемлемой его составляющей. Совершенно очевидно: решение системных проблем в энергетике является вопросом национальной безопасности", – цитируется Буславец в сообщении на правительственном портале.

"В течение недели будет сформирован перечень неотложных мер, в которых нуждается энергетика. Эти меры будут направлены на техническое, топливное и экономическое сбалансирование сектора энергетики", – цитирует Буславец пресс-служба правительства.

Теги: #буславец #минэкоэнерго
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