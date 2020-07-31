Экономика

10:40 31.07.2020

Минэнергетики приступило к подготовке "зеленых" аукционов – Буславец

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Минэнергетики приступило к подготовке "зеленых" аукционов – Буславец

Министерство энергетики приступило к определению годовых квот поддержки возобновляемой энергетики и разработке графиков проведения зеленых аукционов, сообщило министерство в пятницу.

"Мы начали работу по определению объемов годовых квот поддержки "зеленой" энергетики, графиков организации аукционов и подготовку нормативно-правовых актов, направленных на имплементацию положений закон (об условиях поддержки ВИЭ, законопроект № 3658 – ИФ). Для более согласованной и продуктивной работы планируем создать координационную группу", – сообщила врио министра энергетики Ольга Буславец на заседании Антикризисного энергетического штаба, слова которой цитирует пресс-служба.

Как сообщалось, согласно законопроекту №3658 об условиях поддержки возобновляемой энергетики, ценовое предложение участника "зеленого" аукциона для объектов солнечной и ветрогенерации, проводимого до 31 декабря 2024 года, не может быть выше 9 евроцентов/кВт, для аукционов, которые проводятся с 1 января 2025 года – не выше 8 евроцентов/кВт.

Согласно законопроекту, ценовые предложения для производителей из других видов альтернативных источников энергии (кроме энергии солнца, ветра, доменного и коксующегося газов, а также электроэнергии, произведенной микро-, мини-, малыми ГЭС) не могут быть выше 12 евроцентов/кВт.

Законопроектом сохранятся действующая норма о ежегодном установлении Кабмином по представлению Министерства энергетики годовых квот поддержки производства возобновляемой энергии не позже 1 декабря на последующие пять лет. В то же время Кабмин определяется ответственным за установление графика проведения аукционов на следующий год.

21 июля Рада проголосовала за принятие законопроекта в целом, он подписан главой парламента Дмитрием Разумковым и передан на подписание главе государства.

Теги: #минэнерго #виэ #квоты #буславец
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