Первый замглавы Минэнерго Буславец написала заявление об отставке

Первый заместитель министра энергетики Украины Ольга Буславец, долго исполнявшая обязанности министра, написала заявление об отставке с 22 декабря 2020 года.

"Приняла такое решение. Сейчас комментариев о причинах и дальнейших планах не будет", - написала она комментарий на своей странице в "Фейсбук" к фото приложенного заявления.

Как сообщало ранее агентство "Интерфакс-Украина"со ссылкой на источники. В ближайшие дни и.о. министра энергетики может быть назначен экс-исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, которому не хватило 40 голосов в Раде чтобы занять пост первого вице-премьера – министра энергетики в минувший четверг.