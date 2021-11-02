Экономика

10:35 02.11.2021

Импорт э/э из Беларуси может начаться со следующей недели, из России его ожидать не стоит – экс-глава Минэнерго

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Импорт э/э из Беларуси может начаться со следующей недели, из России его ожидать не стоит – экс-глава Минэнерго

Импорт электроэнергии из Беларуси, вероятнее всего, состоится на следующей неделе через частные компании, считает экс-глава министерства энергетики Ольга Буславец.

"Скорее всего, импорт из Беларуси состоится на следующей неделе под эгидой частных компаний с выкупом сечения у "Энергоатома" по цене, близкой к нулю. Очередное будничное фиаско. Ожидаемый объем 400 МВт", – написала Буславец на своей странице в Facebook во вторник.

Она акцентировала, что на импорт электроэнергии из Беларуси и Российской Федерации был один из основных расчетов при прохождении отопительного сезона, добавив, что "с этого меседжа начинал свои выступления на совещаниях по подготовке к ОЗП даже действующий министр".

"Все, как казалось, идет по плану, когда "Энергоатом" выиграл за 383 млн грн 885 МВт сечения с Беларусью. Но ни 1-го, ни 2 ноября импорт электроэнергии не был начат", – отметила Буславец.

Вместе с тем она подчеркнула, что тему импорта из РФ на фоне газовой и угольной блокады обсуждать вообще не стоит.

"Надежды украинских топ-чиновников на то, что Москва побежит зарабатывать в Украине копейки, пренебрегая игрой в большую политику, не оправдались", – констатировала экс-глава Минэнерго.

По словам источника агентства "Интерфакс-Украина" на электроэнергетическом рынке, импорт э/э из Беларуси в ближайшее время, если начнется, то будет приблизительно до 20 ноября ограничен мощностью 200-250 МВт.

"В сложившейся ситуации единственным сценарием независимой сбалансированной работы энергосистемы является смешанное производство э/э на угле и газе", – выразила мнение Буславец, пояснив, что для этого необходимо установить прайс-кэпы таким образом, чтобы у ТЭЦ была возможность производить э/э.

"Государственная ГК "Центрэнерго", которой критически не хватает угля, должна перейти на сжигание микса угля и газа", – предложила Буславец.

Кроме того, она высказалась за повышение цен на уголь украинского производства до уровня импортного.

По данным источника агентства "Интерфакс-Украина" в правительстве, пока не планируется повышение прайс-кэпов, поскольку рынок сбалансировался на цене 2,77 грн/кВт-ч с отдельными пиками 3,5 грн/кВт-ч при прайс-кэпе 4 грн/кВт-ч.

"Пока есть некоторый запас, а дальше будем смотреть", – отметил собеседник.

В то же время, по его словам, одним из вариантов решения проблемы энергообеспечения в правительстве рассматривается смена графиков работы больших промышленных предприятий для выравнивания спроса на протяжении суток.

Как сообщалось, недавно созданное ООО "ТЭТ групп", собственником которого является бывший глава "Д.Трейдинг" Виталий Бутенко, на суточном аукционе НЭК "Укрэнерго" выкупило 400 МВт мощности на все часы для импорта электроэнергии из Беларуси на 3 ноября. Цена составила 0 грн/МВт-ч.

Как свидетельствуют обнародованные на сайте НЭК результаты аукциона, еще по 2 МВт на каждый час выкупило ООО "Электропоставщик". Всего предлагалось 900 МВт на каждый час суток.

Сечение из России осталось невыкупленным.

Ранее 885 МВт мощности для импорта из Беларуси выкупила НАЭК "Энергоатом", еще 15 МВт – ООО "Электро Комьюнити". Цена доступа составила 601грн/МВт-ч.

8 компаний разделили сечение 2200 МВТ из России.

Вместе с тем по данным источников агентства, в частности, Беларусь не подтверждает "Энергоатому" объемы и графики поставок. По его мнению, это политический вопрос.

Теги: #электроэнергия #импорт #буславец
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