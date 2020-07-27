Экономика

14:41 27.07.2020

Украина за полгода направила на зарплаты шахтерам около 3 млрд грн – Буславец

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Украина за полгода направила на зарплаты шахтерам около 3 млрд грн – Буславец

Объем средств бюджета Украины, направленных на зарплаты шахтерам за первое полугодие текущего года, составил 3 млрд грн, заявила вр.и.о. министра энергетики Ольга Буславец.

"Удалось полностью погасить задолженность бюджета по зарплатам шахтерам. Всего за полгода из госбюджета было направлено на зарплаты около 3 млрд грн", – отметила Буславец на брифинге в Киеве в пятницу.

При этом она уточнила, что оставшаяся задолженность по зарплате (небюджетная – ИФ) составляет немногим более 200 млн грн.

"Эти долги будут погашены за счет реализации угольной продукции, которую нам удалось стабилизировать", – подчеркнула Буславец, отметив, что "нам удалось вернуть шахтеров с митингов на работу".

Как сообщалось, Минэнерго заканчивает разработку концепции реформирования угольной отрасли и плана мероприятий к ней, а также привлечено в разработке Национальной программы трансформации угольной отрасли до 2030 года.

В середине июля Министерство энергетики Украины по поручению президента Украины Зеленского завершило медиацию между представителями угледобывающих предприятий и ПАО "Центрэнерго", в результате чего был заключен контракт о восстановлении поставок украинского угля на "Центрэнерго".

7 июня Кабинет синистров Украины принял решение о приоритетном использовании отечественного угля в тепловой генерации.

30 июня под зданием Офиса президента началась бессрочная акция протеста шахтеров "Мирноградуголь", "Добропольеуголь", "Селидовуголь", представителей шахт Львовско-Волынского бассейна" с требованием, в частности, обеспечить рынок сбыта для их продукции.

Теги: #шахтеры #минэнерго #зарплата #буславец
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