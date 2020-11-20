Экономика

18:18 20.11.2020

Минэнерго возглавил замминистра Бойко вместо первого замминистра Буславец

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Минэнерго возглавил замминистра Бойко вместо первого замминистра Буславец

Правительство Украины сменило Ольгу Буславец на Юрия Бойко на посту врио руководителя Министерства энергетики.

Соответствующее решение Кабмин принял на заседании в пятницу, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

"На сегодняшнем внеочередном заседании Кабмин принял два постановления относительно таких кадровых решений: о признании недействительным распоряжения Кабмина от 3 июня 2020 года о временном возложении обязанностей министра энергетики на Буславец О.А и о временном возложении обязанностей министра энергетики на Бойка Юрия Николаевича, заместителя министра энергетики", – написал Мокан на своей Facebook-странице в пятницу вечером.

Теги: #бойко #минэнерго #кадры #буславец
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