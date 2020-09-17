Инвестиции

11:46 17.09.2020

Успешное участие Украины в European Green Deal требует качественной дорожной карты и источников финансирования – Буславец

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Успешное участие Украины в European Green Deal требует качественной дорожной карты и источников финансирования – Буславец

Для успешного участия Украины в European Green Deal необходимо совместно с Европейским Союзом разработать дорожную карту и определить источники финансирования планируемых мер, утверждает врио министра энергетики Ольга Буславец.

"Для успешного привлечения Украины к указанной европейской инициативе необходимо совместно с ЕС разработать дорожную карту с учетом приоритетов экономического развития и состояния экономики Украины. Также реализация этих мер требует дополнительных инвестиций, объемы и источники которых еще не определены", – отметила Буславец в ходе 11-ого Энергетического дня, организованного Европейско-украинским энергетическим агентством в четверг.

При этом она отметила, что "Зеленое соглашение" – это стимул для Украины стать сильнее, и оно должно быть обязательно учтено.

По ее словам, во время реализации этого курса важно обеспечить безопасность и конкурентоспособность работы энергосистемы путем проведения качественной реформы.

"В этом контексте необходимо определить стремление Украины системно осуществлять меры по энергоэффективности и развитию возобновляемой энергетики", – пояснила позицию Буславец.

Она обратила внимание, что в этом плане важным является разработанный закон об энергоэффективности, а также меры по поддержке возобновляемой энергетики, в частности, по увеличению расчетов за "зеленую" электроэнергию и подготовке к зеленым аукционам.

Кроме того, Буславец сообщила о разработке Национального плана действий по энергоэффективности до 2030 года.

"Там действительно есть очень амбициозные цели для Украины и определенные индикаторы выполнения в 2021, 2025 и 2030 году, что даст возможность иметь коротко-, средне- и долгосрочную траекторию действий", – отметила глава Минэнерго.

По ее словам, следует также уделить отдельное внимание механизму приграничного углеродного урегулирования, который повлияет на экспортные возможности Украины, в том числе и в энергосфере.

"Необходимо оценить потенциальный эффект внедрения этого механизма на границе с Украиной с учетом внутренней экономической ситуации и выполнения международных обязательств в рамках ВОТ, Европейского Энергосообщества и Соглашения об ассоциации с ЕС", – считает Буславец.

Как сообщалось, Кабинет министров совместно с представителями бизнеса, общественности и экспертов в середине августа наработал предварительные предложения для создания совместной с ЕС Дорожной карты по участию Украины в Европейском зеленом соглашении (European Green Deel), которые планирует закрепить на Саммите Украина-ЕС в октябре.

Ранее Министерство энергетики совместно с Государственным агентством по энергоэфективности и энергосбережению, Украинско-датским энергетическим центром разработали законопроект, предусматривающий создание фонда энергоэффективной модернизации, который сможет аккумулировать поступления от налога на выбросы СО2 и предоставлять предприятиям компенсации части кредитов на закупку энергоэффективного оборудования.

В Минэнерго уточнили, что речь идет о целевом использовании поступлений от налога на СО2 в размере, приблизительно, 0,9 млрд грн в год, которые сейчас направляются в общий фонд госбюджета. При этом в министерстве подчеркнули, что вопрос энергоэффективности и энергомодернизации становится все более актуальным в связи с планами внедрения в ЕС фискального механизма регулирования импорта углеродоемких товаров в рамках реализации European Green Deal.

С 2018 года налог на выбросы 1 тонны CO2 возрос с 41 коп. до 10 грн.

Теги: #ес #минэнерго #green_deal #буславец
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