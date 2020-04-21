Немчинов о Минэкоэнерго: Мне кажется, что это должно было быть два отдельных министерства

Министр Кабинета министров Олег Немчинов считает, что Министерство экологии и Министерство энергетики не нужно было объединять и отмечает, что новосозданное Министерство энергетики и защиты окружающей среды (Минэкоэнерго) занимается решением огромного спектра вопросов.

"Что касается Минэкоэнерго. Я на днях представлял новую исполняющую обязанности, то, чтобы вы понимали, там 8 или 9 заместителей министров - это огромный блок вопросов. В хорошем смысле слова - это монстр. И тут мне, как кандидату наук по государственному управлению, а не члену правительства, кажется, что это должно было быть два отдельных министерства", - сказал Немчинов в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

На уточняющий вопрос, возможно ли, не разделяя министерство, создать в нем профильные агентства, министр отметил, что это единственная возможная стратегия.

"Нам часто говорят о британском правительстве. Там под министром может быть 10-15 различных агентств, бюро и всего остального. Если мы к тому дойдем, то тогда должно оставаться маленькое министерство 50-100 человек, в котором будет 4-5 директоратов политик по 10-15 экспертов в каждом. Также будет централизованны бухгалтерия и тому подобное. А все остальные функции будут, как у нас определено: в агентстве, службе и инспекции", - отметил Немчинов.

В то же время, министр подчеркнул, что он член правительственной команды, и как правящая коалиция решит, так и будет.

Среди прочего, он заявил, что является сторонником объединения Министерства экономики и Министерства агрополитики. Также он никогда не воспринимал объединения Министерства культуры с Министерства молодежи и спорта.

"Зато объединение Мининформполитики и Минкульта мне кажется очень правильным решением", - подчеркнул Немчинов.



Полный текст интервью с Немчиновым будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина"