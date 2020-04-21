Экономика

10:38 21.04.2020

Немчинов о Минэкоэнерго: Мне кажется, что это должно было быть два отдельных министерства

2 мин читать

Министр Кабинета министров Олег Немчинов считает, что Министерство экологии и Министерство энергетики не нужно было объединять и отмечает, что новосозданное Министерство энергетики и защиты окружающей среды (Минэкоэнерго) занимается решением огромного спектра вопросов.

"Что касается Минэкоэнерго. Я на днях представлял новую исполняющую обязанности, то, чтобы вы понимали, там 8 или 9 заместителей министров - это огромный блок вопросов. В хорошем смысле слова - это монстр. И тут мне, как кандидату наук по государственному управлению, а не члену правительства, кажется, что это должно было быть два отдельных министерства", - сказал Немчинов в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

На уточняющий вопрос, возможно ли, не разделяя министерство, создать в нем профильные агентства, министр отметил, что это единственная возможная стратегия.

"Нам часто говорят о британском правительстве. Там под министром может быть 10-15 различных агентств, бюро и всего остального. Если мы к тому дойдем, то тогда должно оставаться маленькое министерство 50-100 человек, в котором будет 4-5 директоратов политик по 10-15 экспертов в каждом. Также будет централизованны бухгалтерия и тому подобное. А все остальные функции будут, как у нас определено: в агентстве, службе и инспекции", - отметил Немчинов.

В то же время, министр подчеркнул, что он член правительственной команды, и как правящая коалиция решит, так и будет.

Среди прочего, он заявил, что является сторонником объединения Министерства экономики и Министерства агрополитики. Также он никогда не воспринимал объединения Министерства культуры с Министерства молодежи и спорта.

"Зато объединение Мининформполитики и Минкульта мне кажется очень правильным решением", - подчеркнул Немчинов.


Полный текст интервью с Немчиновым будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина"

Теги: #немчинов #минэкоэнерго #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:28 21.04.2020
Всеукраинской переписи населения в 2021г, скорее всего, не будет - Немчинов

Всеукраинской переписи населения в 2021г, скорее всего, не будет - Немчинов

11:15 21.04.2020
Концепт реформы системы оплаты труда госслужащих предусматривает, что оклад будет составлять 70-80% зарплаты - Немчинов

Концепт реформы системы оплаты труда госслужащих предусматривает, что оклад будет составлять 70-80% зарплаты - Немчинов

10:56 21.04.2020
Немчинов выступает против сокращения госслужащих как самоцели

Немчинов выступает против сокращения госслужащих как самоцели

10:36 21.04.2020
Немчинову нравится идея переезда министерств в здание Дома правительства, но нужны большие капиталовложения для реконструкции

Немчинову нравится идея переезда министерств в здание Дома правительства, но нужны большие капиталовложения для реконструкции

09:32 21.04.2020
У правительства еще не было необходимости проводить заседания в онлайн-режиме - Немчинов

У правительства еще не было необходимости проводить заседания в онлайн-режиме - Немчинов

09:20 21.04.2020
Программа деятельности Кабмина будет доработана на основе предвыборных программ "Слуги народа" и президента Зеленского - Немчинов

Программа деятельности Кабмина будет доработана на основе предвыборных программ "Слуги народа" и президента Зеленского - Немчинов

18:51 20.04.2020
Кабмин объяснил задержку с получением данных о количестве зараженных в ряде регионов: в одном была техническая ошибка, где-то перезагружали оборудование

Кабмин объяснил задержку с получением данных о количестве зараженных в ряде регионов: в одном была техническая ошибка, где-то перезагружали оборудование

15:24 18.04.2020
"Евросолидарность" требует от Кабмина и СНБО провести срочные заседания по чрезвычайной экологической ситуации из-за пожаров в зоне отчуждения ЧАЭС

"Евросолидарность" требует от Кабмина и СНБО провести срочные заседания по чрезвычайной экологической ситуации из-за пожаров в зоне отчуждения ЧАЭС

10:21 17.04.2020
Строительством дорог должны заниматься украинские специалисты - Шмыгаль

Строительством дорог должны заниматься украинские специалисты - Шмыгаль

19:07 16.04.2020
Буславец: в течение недели будет сформирован перечень неотложных для энергетики мер

Буславец: в течение недели будет сформирован перечень неотложных для энергетики мер

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Мининфраструктуры планирует в 2020г дофинансировать "Укрзализныцю" на 4-5 млрд грн за счет полученных от "Газпрома" средств

Программа деятельности Кабмина будет доработана на основе предвыборных программ "Слуги народа" и президента Зеленского - Немчинов

WTI подешевела до 30-летнего минимума - ниже $8 за баррель

У государства есть план мер по стимулированию экономики, которые будет поэтапно внедряться после прохождения пика заболеваемости – советник президента Украины

Новая программа с МВФ позволит частично покрыть дефицит бюджета и разблокирует возможность выхода на внешние рынки заимствований – советник Зеленского

ПОСЛЕДНЕЕ

Мининфраструктуры рассчитывает в течение месяца выделить финпомощь 4 украинским авиакомпаниям за осуществление эвакуационных рейсов

Кабмин выделил 100 млн грн из резервного фонда на ликвидацию лесных пожаров в Чернобыльской зоне - Геращенко

Мининфраструктуры планирует в 2020г дофинансировать "Укрзализныцю" на 4-5 млрд грн за счет полученных от "Газпрома" средств

"Донбассэнерго" доставило в Украину из Китая 12 тонн СИЗ для борьбы с Covid-19

Американские компании считают более вероятным разъединение экономик США и КНР - опрос

На танкерах в море хранится исторически рекордный объем нефти - 160 млн баррелей - эксперт

WTI подешевела до 30-летнего минимума - ниже $8 за баррель

Американские рестораны просят у Конгресса США помощь в размере $240 млрд на фоне коронавируса

Власть будет искать баланс между реализацией экспортного потенциала в агросекторе и стабильным обеспечением внутреннего рынка – советник президента

У государства есть план мер по стимулированию экономики, которые будет поэтапно внедряться после прохождения пика заболеваемости – советник президента Украины

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА