Замглавы Минэкоэнерго Бойко задекларировал 6 млн грн доходов за 2019 год

Заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Юрий Бойко указал 5 млн 998 тыс. 72 грн доходов в электронной декларации об имуществе и доходах за 2019 год.

В частности, заработная плата Бойко составила 5 816 088 грн, банковские проценты – 181 631 грн и подарки не в денежной форме – 353 грн, а его жена и дочь за прошлый год задекларировали 138 756 грн доходов.

Также он указал в декларации 1 868 167 грн, $52 472 и EUR71 146 на банковских счетах, а также 175 тыс. грн наличными средствами, а его жена - $32 тыс и EUR12 тыс наличными.

Замглавы Минэкоэнерго владеет квартирой (61,8 кв. м) в Броварах Киевской области, а жена еще одной квартирой (61,7 кв. м), а также двумя земельными участками (520 и 1 654 кв. м) и недостроенным домом (250,1 кв. м) в Броварах.

Бойко также владеет двумя автомобилями: Audi Q7 2014 года выпуска и Volvo ХС90 2018 года выпуска.

Как сообщалось, 6 мая Кабинет министров Украины назначил замдиректора по экономике и финансам "Энергорынка" Бойко на пост замглавы Минэкоэнерго.