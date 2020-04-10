В сфере энергетики и защиты окружающей среды зафиксировано 7 случаев заболевания на COVID-19

По состоянию на 9 апреля среди более 300 тыс. работающих в сфере энергетики и защиты окружающей среды зафиксировано 7 случаев заболевания на COVID-19, говорится в сообщении на сайте Министерства энергетики и защиты окружающей среды со ссылкой на заместителя главы ведомства Алексея Рябчина.

По его словам, в отраслях энергетики и экологии созданы все условия для дистанционной работы и предотвращения распространения вируса среди работников, которые выполняют критические функции, а также осуществляется ежедневное информирование и мониторинг ситуации оперативным штабом Минэкоэнерго в разрезе предприятий.

"Ситуация под контролем. Минэкоэнерго внимательно отслеживает сообщения о заболеваемости работников отраслей и обеспечивает надлежащую коммуникацию", – подчеркнул замминистра.